خطوات صحية لاستكمال نهارك دون تعب يوم زفافك

جميع الفتيات تحلم بأن تطل في يومها الكبير بأبهى وأجمل حلة بدءاً من التفاصيل الصغيرة، وحتى التفاصيل الكبيرة، ولعل صحة العروس هو أول ما يهمها قبل يوم الزفاف.

لذلك لابدَّ أن تبدئي يومك باتباع خطة تمنحك الطاقة والحيوية لاستكمال نهارك دون تعب، وإذا أردت أن تكوني أكثر نشاطاً وأن تكون بشرتك أكثر إشراقاً يوم زفافك، عليك اتباعُ الخطوات الخمس التالية:



1- ابدئي يومك مع كوب واحد من قطع الشوفان، ثم أضيفي إليه التوت والفراولة؛ لأنَّ البروتين في الشوفان سوف يعطيك الطاقة التي تحتاجين إليها لتكوني في كامل نشاطك، واشربي كوباً من الشاي الأخضر؛ كي تحافظي على حيويتك، وتبدو بشرتك أكثر إشراقاً، أما بالنسبة إلى المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، فإنَّ ارتفاع السكر في الدم فوق الحدّ المسموح فيه سوف يخفّض من طاقتك.

2- اشربي الكثير من الماء مع الليمون عند الاستيقاظ من النوم، واستمرّي في ذلك بين الحين والآخر خلال النهار؛ فهذا النوع من الشراب من شأنه توفير الطاقة لجسمك، كما أنه يجنّبك انتفاخ البطن. ويمكنك أيضاً شربُ عصير الكريب فروت وتناول البيض المسلوق مع الشوفان، ولكن تجنّبي تناول الحليب ومنتجات الألبان فهي سوف تشعرك بالانتفاخ. أشياءٌ أخرى يجب تجنّبها منها الملح الذي يسبّب احتباسَ السوائل.

3- تأكدي من أنكِ تأخذين وقتك في تناول الفطور؛ فهذه الوجبة سوف تؤمّن الشعور بالارتياح، وهي بمثابة شحن لهمتك، فأنتِ أمام نهار طويل، وسوف تتعرضين إلى الضوضاء والضغط. حاولي تناول الزبادي اليوناني قليل الدسم مع التوت الطازج والفراولة والبطيخ؛ إذ إنَّ مكونات اللبن تهدّئ المعدة، كما أنَّ نسبة البروتين في اللبن اليوناني أعلى من غيرها.

4- هناك عناصر أساسية للإفطار يوم الزفاف، من شأنها أن تهدّئ الأعصاب وتكون سهلة الهضم. ومن المؤكد أن تشمل ما يكفي من البروتين للحفاظ على الشعور بالشبع، وأن تجعل السكر مستقرّاً في الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم يعني أنَّ العروس متعبة).

5- يجب أن تشمل الأطعمة التي تتناولينها مكونات تمنع الغازات والنفخة؛ مثل: اليانسون والشمّر، والبابايا، والليمون، والنعناع، والزنجبيل.

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