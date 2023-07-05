البوابة - الصيف هو موسم البوظة و مثلجات الفواكه الباردة والمنعشة، ولا شيء أفضل من الفواكه الطازجة المحضرة في المنزل، لما لا تجربي معنا هذه الوصفات الرائعة.

أفضل 5 وصفات مثلجات بالفواكه سريعة التحضير

1. مثلجات التوت الأزرق

هو أفضل مثلجات كلاسيكية ومنعشة ومثالية لقضاء يوم صيفي. لصنعه ، ستحتاجين إلى التوت الأزرق والسكر والماء وعصير الليمون والملح. ببساطة تمزج جميع المكونات في قدر وتترك حتى الغليان. بمجرد أن يذوب السكر ، أرفعي المزيج عن النار واتركيه يبرد تمامًا. ثم يُهرس المزيج في الخلاط أو معالج الطعام حتى يصبح ناعمًا. ينقل المهروس إلى وعاء آمن للاستخدام ويجمد لمدة 4 ساعات على الأقل أو حتى يتماسك.

2. مثلجات المانجو

هو مثلج آخر لذيذ وسهل التحضير. لصنعه ، ستحتاج إلى المانجو والسكر والماء وعصير الليمون. ببساطة تهرس المانجو في الخلاط أو معالج الطعام حتى تصبح ناعمة. يُمزج المانجو المهروس مع السكر والماء وعصير الليمون في قدر ويُغلى المزيج. بمجرد أن يذوب السكر ، يرفع المزيج عن النار ويترك ليبرد تمامًا. ينقل المهروس إلى وعاء آمن للاستخدام ويجمد لمدة 4 ساعات على الأقل أو حتى يتماسك.

3. مثلجات البرتقال

مثلجات منعشة ذات نكهة حمضية منعشة ومثالية ليوم حار. لصنعه ، ستحتاج إلى برتقال وسكر وماء وجراند مارنييه (اختياري). ما عليك سوى عصر البرتقال وتصفيته لإزالة أي بذور. بعد ذلك ، يُمزج عصير البرتقال مع السكر والماء وجراند مارنييه (في حالة الاستخدام) في قدر ويُغلى المزيج. بمجرد أن يذوب السكر ، يرفع المزيج عن النار ويترك ليبرد تمامًا. ينقل المهروس إلى وعاء آمن للاستخدام ويجمد لمدة 4 ساعات على الأقل أو حتى يتماسك.

4. مثلجات الدراق

هي مثلجات حلوة وصيفية مثالية للشواء أو التنزه. لتحضيره ، ستحتاجين إلى الدراق والسكر والماء وعصير الليمون. ببساطة اهرسي الدراق في الخلاط أو معالج الطعام حتى يصبح ناعمًا. يُمزج الدراق المهروس مع السكر والماء وعصير الليمون في قدر ويُغلى المزيج. بمجرد أن يذوب السكر ، يرفع المزيج عن النار ويترك ليبرد تمامًا. ينقل المهروس إلى وعاء آمن ويجمد لمدة 4 ساعات على الأقل أو حتى يتماسك.

5. مثلجات التوت الأحمر

صنف لاذع ومنعش ومثالي لاي حفلة صيفية. لصنعه ، ستحتاج إلى التوت والسكر والماء وعصير الليمون. ببساطة اهرس التوت في الخلاط أو معالج الطعام حتى يصبح ناعمًا. يُمزج التوت المهروس مع السكر والماء وعصير الليمون في قدر ويُغلى المزيج. بمجرد أن يذوب السكر ، يرفع المزيج عن النار ويترك ليبرد تمامًا. ينقل المهروس إلى وعاء آمن للاستخدام ويجمد لمدة 4 ساعات على الأقل أو حتى يتماسك.



هذه ليست إلا مجموعة قليلة من الوصفات اللذيذة التي يمكنك صنعها في المنزل لإطفاء لهيب الحر والصيف. لذا كن مبدعًا وجرب أصناف مختلفة من الفواكه والنكهات للعثور على مثلجاتك المثالية.

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