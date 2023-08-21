البوابة - يحرص الكثير من الأشخاص على تقديم سلطات الكوكتيل في احتفالاتهم العائلية والمنزلية، لذا إذا كنت تفكر في وضع خيار صحي ومنعش وطازج لضيوفك تعال معنا نستعرض أفضل سلطات الكوكتيل للحفلات:

أفضل 7 سلطات كوكتيل مناسبة للحفلات

سلطة كابريزي: هذه السلطة الإيطالية الكلاسيكية مصنوعة من جبن الموزاريلا الطازجة والطماطم والريحان ، ويتم رشها بصلصة خل بسيطة. إنه خفيفة ومنعشة ، ومثالية ليوم صيفي حار. السلطة اليونانية: هذه السلطة مليئة بالخضروات الطازجة ، بما في ذلك الطماطم والخيار والبصل والزيتون وجبن الفيتا. إنها مغطاة بصلصة الخل أو عصير الليمون ، وهي طريقة رائعة للحصول على جرعتك اليومية من الفواكه والخضروات. سلطة كوب الدجاج: هذه السلطة الشهية مصنوعة من الدجاج المشوي واللحم المقدد والأفوكادو والطماطم والبيض المسلوق والجبن الأزرق. إنها أكثر إشباعًا قليلاً من بعض السلطات الأخرى في هذه القائمة ، لكنها لا تزال خيارًا رائعًا للحفلة سلطة التونة: تتكون هذه السلطة الكلاسيكية من التونة المعلبة والمايونيز والكرفس والبصل والمخللات. إنها طريقة رائعة لاستخدام ما تبقى من سمك التونة ، وهي ممتعة للضيوف سلطة دجاج سيزر: هذه السلطة الكريمية مصنوعة من الخس الروماني والدجاج المشوي والخبز المحمص وجبن البارميزان. تُقلب في صلصة السيزر المصنوعة من الأنشوجة والثوم وعصير الليمون. سلطة الفطر والدورف: هذه السلطة عبارة عن مزيج كلاسيكي من التفاح والكرفس والجوز والمايونيز. مع فطر مقشر لإضفاء لمسة فريدة من نوعها. سلطة فطر سيزر: هذه السلطة هي نسخة دسمة ولذيذة من سلطة سيزر الكلاسيكية. إنه مصنوعة من الخس الروماني والفطر المشوي والخبز المحمص وجبن البارميزان. تُقلب في صلصة السيزر المصنوعة من الأنشوجة والثوم وعصير الليمون.

هذه مجرد أفكار قليلة لسلطات الكوكتيل التي يمكنك تقديمها في حفلتك القادمة. هناك العديد من الاحتمالات الأخرى ، لذا كن مبدعًا واستمتع بوقتك!

فيما يلي بعض النصائح لتقديم سلطات الكوكتيل في حفلة:

قم بإعداد السلطات في وقت مبكر حتى تتمكن من التركيز على أشياء أخرى أثناء الحفلة. قطّع السلطة إلى قطع صغيرة الحجم حتى يسهل تناولها. استخدم أوعية صغيرة أو أطباق لتقديم السلطات. إذا كنت تقدم مجموعة متنوعة من السلطات ، فقم بتسمية كل سلطة حتى يعرف الضيوف ما يأكلونه.

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