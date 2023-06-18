البوابة - عند اختيار كريمات الأساس المناسبة لماكياج يوم زفافك ، من المهم أن تفكري في بشرتك والتغطية التي تريدين واللمسة النهائية التي تفضلينها. من الجيد أيضًا اختبار بعض كريمات الأساس المختلفة قبل اتخاذ قرارك النهائي.

أفضل 7 كريمات أساس للعرائس بحسب خبراء التجميل

1. كريم أساس إيستي لودر دبل وير (Estee Lauder Double Wear Stay-in-Place Foundation)

هو كريم أساس طويل الأمد وذو تغطية كاملة مثالي للعرائس اللواتي يرغبن في أن يستمر مكياجهن طوال اليوم. كما أنه مقاوم للعرق والرطوبة ، لذلك لن يختفي حتى في الطقس الحار.

2. كريم أساس نارس (NARS Sheer Glow Foundation)

هو كريم أساس متوسط التغطية يعطي لمسة طبيعية ندية. إنه مثالي للعرائس اللواتي يرغبن في أن تبدو بشرتهن نضرة ومشرقة.

3. كريم جورجيو أرماني (Giorgio Armani Luminous Silk Foundation)

هو كريم أساس خفيف الوزن متوسط التغطية يمنح مظهرًا طبيعيًا لا تشوبه شائبة. إنه مثالي للعرائس اللواتي يرغبن في أن تبدو بشرتهن مثل البشرة.

4. كريم شانيل ألترا (Chanel Ultra Le Teint Ultrawear All-Day Comfort Flawless Finish Foundation)

هو كريم أساس ذو تغطية كاملة ومريح للارتداء طوال اليوم. كما أنه خالٍ من الزيوت ولا يسبب انسداد المسام ، لذا فهو مثالي للعرائس ذوات البشرة الدهنية أو المختلطة.

5. كريم شيسيدو سينكرو (Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting Foundation)

هو كريم أساس متوسط التغطية يمنحك مظهرًا طبيعيًا ومشرقًا. إنه أيضًا عامل حماية من الشمس 30، لذلك فهو يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

6. كريم أساس كوساس ريفيلر (Kosas Revealer Skin-Improving Foundation)

كريم أساس يساعد على تحسين البشرة وهو خفيف الوزن ومتوسط التغطية مشبع بمكونات للعناية بالبشرة. إنه مثالي للعرائس اللواتي يرغبن في أن يبدو مكياجهن طبيعيًا وصحيًا.

7. كريم جيفنشي بريزم ليبري (Givenchy Prisme Libre Skin-Caring Glow

أفضل 7 كريمات أساس للعرائس بحسب خبراء التجميل

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لاختيار أفضل كريم أساس ليوم زفافك:

حدد نوع بشرتك. إذا كانت بشرتك دهنية ، فستحتاجين إلى كريم أساس خالٍ من الزيوت وغير كوميدوغينيك. إذا كانت بشرتك جافة، ستحتاجين إلى كريم أساس مرطب ومرطب.

حدد التغطية التي تريدها. هل تريدين كريم أساس خفيف أم متوسط أم تغطية كاملة؟

اختر اللمسة النهائية. هل تريدين لمسة نهائية غير لامعة أو ندية أو مشعة؟

اختبر بعض كريمات الأساس المختلفة. هذه هي أفضل طريقة لإيجاد الأساس المثالي ليوم زفافك.



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