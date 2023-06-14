البوابة - مع بداية موسم الصيف ، الذي يبدأ رسمياً في 21 حزيران الجاري، ينطلق موسم حفلات الزفاف الصيفية الذي تنتظره الكثير من الفتيات والمقبلات على الزواج، ومع كثرة الاختيارات من الفساتين والأقمشة وألوان الماكياج تعالوا نتعرف على أفضل النصائح التي تقدمها لهن عروس البوابة.

5 نصائح هامة لعروس الصيف

الفستان والماكياج والحذاء

1. اختيار قماش يسمح بمرور الهواء. تجنبي الأقمشة الثقيلة مثل المخمل أو الساتان ، والتي يمكن أن تجعلك تشعرين بالحرارة وعدم الراحة. بدلاً من ذلك ، اختاري الأقمشة الخفيفة مثل الشيفون أو الجورجيت أو الحرير.



2. الماكياج الطبيعي. في حرارة الصيف ، القليل من الماكياج أفضل لك ولبشرتك. اختاري كريم أساس خفيف ، وماسكارا ، وملمع شفاه ، وتجنبي ظلال العيون الثقيلة والكحل.



3. استخدام واقي من الشمس. هذا أمر لا بد منه ، بغض النظر عن أي وقت من العام ستتزوجين فيه. ضعي كريم واقي من الشمس على وجهك وجسمك، وكرري وضعه كل ساعتين.



4. الحفاظ على الترطيب. اشربي الكثير من الماء طوال اليوم للحفاظ على الترطيب وتجنب الإصابة بالجفاف.



5. تسريحة الشعر. تحدثي مع مصفف الشعر الخاص بك واختاري تسريحة شعر تكون مناسبة لطول شعرك، وشكل فستانك، ولا تسبب الكثير من الحرارة، رفع الشعر للعروس طريقة رائعة لتجنب الشعور بالحر .



6. اختيار حذاء مريح. لا تدعي حذاء الزفاف يقف عائقاً أمام فرحتك، اختاري حذاءً مناسباً للإطلالة الأولى وحذاءً أخر مريح للرقص، في النهاية أنت ملكة الحفل ويحق لك ارتداء ما تريدينه.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية للتخطيط لحفل زفاف في الصيف:

• اختيار مكان به الكثير من الظل. إذا كنت ستقيمين حفل زفاف في الهواء الطلق ، فتأكدي من اختيار مكان به الكثير من أشجار الظل أو منطقة مغطاة. سيساعد ذلك في الحفاظ على انتعاشك أنت وضيوفك في يوم حار.

• قدمي الأطعمة الخفيفة والمشروبات. يمكن للأطعمة والمشروبات الثقيلة أن تجعلك تشعر بالخمول في الحرارة ، لذلك قدمي الأطعمة الخفيفة مثل السلطات والسندويشات والفاكهة. وتأكد من وجود الكثير من الماء والشاي المثلج في متناول اليد.

• خططي للأنشطة التي يمكن القيام بها في الداخل أو في الهواء الطلق. إذا كان الطقس حارًا جدًا ، يمكنك دائمًا نقل حفل الاستقبال إلى الداخل أو إلى منطقة مظللة. حاولي أن يكون لديك خطة احتياطية.

• المرونة. إذا كان الجو حارًا جدًا أو حدثت تقلبات في الطقس، فقد تحتاجين إلى تقصير وقت حفلتك أو حفل الاستقبال. بقليل من التخطيط ، يمكنك الحصول على حفل زفاف صيفي جميل لا يُنسى.

• الاسترخاء. إذا شعرتِ بالحر الشديد ، خذي قسطًا من الراحة بعيدا عن الضجة والناس. يمكنك أيضًا إحضار مروحة محمولة باليد. فأهم شيء هو الاسترخاء والاستمتاع بيوم الزفاف. لا تدعي الحرارة تصل إليك ، وركزي فقط على الاحتفال بحبك مع أصدقائك وعائلتك.



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