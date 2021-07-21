أفضل 8 أماكن تستحق الزيارة في طرابزون

طرابزون Trabzon مدينة رائعة ومميزة عن باقي مدن تركيا و تستقطب زوّارها من مختلف أنحاء العالم لما تتصف به من مناخ جميل وطبيعة ساحرة.

تعتبر من اجمل مناطق السياحة في تركيا وتقع في شمال تركيا وهي من اكبر المحافظات في المنطقة الشمالية على ساحل البحر الاسود.

طرابزون Trabzon مدينة تركية تقع في شمال شرق تركيا على ساحل البحر الأسود.

وتشكل مركز محافظة طرابزون، وتقع على طريق الحرير التاريخي، تعتبر طرابزون بوابة تجارية لإيران في جنوب شرق البلاد والقوقاز في الشمال الشرقي. يبلغ تعداد سكانها حوالي 807.903 نسمة.

معظم سكانها من الأتراك واليونانيين البنطيون. عمَّر المدينة تجار ملطية في القرن الثامن ق.م. وسموها (Τραπεζοῦς-ترابيزوس)، وظلت هذه البلدة يونانية حتى احتلها الرومان سنة 65 ق.م.

وفي سنة 1461 أو بعدها بقليل استولى السلطان العثماني بايزيد الثاني على طرابزون ونصب ابنه سليماً (السلطان سليم الأول فيما بعد) حاكماً (سنجق بك) على طرابزون، وهناك رزق سليم سنة 1495 بابنه سليمان الذي أصبح السلطان سليمان القانوني.

شكلت مدينة طرابزون الأساس للعديد من الولايات الأخرى بالإضافة إلى أنها كانت العاصمة للإمبراطورية الطرابزونية وذلك في الفترة (1204-1461م). بفضل أهمية ميناء طرابزون، كانت المدينة نقطة مركزية للتجارة بين الفرس والقوقاز في بداية العصر الحديث.

أفضل الأماكن السياحية في طرابزون

أفضل الأماكن السياحية في طرابزون اوزنجول طرابزون

اوزنجول طرابزون من أكثر المناطق التي تشهد إقبالاً سياحياً هائلاً، وهي البحيرة التي لها رونق خاص، وسحر مميز، تتصدر جمالاً وروعة على كل من حولها من البحيرات الأخرى، إذ تقع على مسافة 96 كلم تقريباً من مركز المدينة، وعلى جوانبها المرتفعات الجبلية المغطاة ببساط أخضر رائع، ولك أن تتخيل قدر الجمال المتمثل عند قيامك بالسياحة في اوزنجول، ورؤيتك منظر هذه البحيرة في فصل الشتاء خاصة، عندما يغطي الضباب الجبال والمرتفعات المتواجدة حولها.

أفضل الأماكن السياحية في طرابزون ميدان طرابزون

ميدان طرابزون أو ساحة أتاتورك من أشهر الأماكن السياحية في طرابزون، يقع في وسط المدينة، ويتميز بقربه من مراكز السياحة الرئيسة في طرابزون، يعتبر هذا الميدان مركز المدينة الرئيسي، لكونه يحتوي على أشهر الفنادق والمطاعم والمقاهي والمستشفيات، بالإضافة إلى العديد من المراكز الحكومية، ويحتوي أيضاً على العديد من المحلات التجارية، والماركات التركية والعالمية.

أفضل الأماكن السياحية في طرابزون دير سوميلا

يقع دير سوميلا في منطقة مكة، وسط غابات طرابزون، ويتمركز جنوباً على مسافة 48 كلم عن مركز مدينة طرابزون، وتم بناؤه في العام 386 م، على ارتفاع 1200 متر، بإطلالة جميلة على منطقة ماتشكا. يعد هذا الدير من أروع الاماكن السياحية في طرابزون، وبداخله عدد من البيوت والغرف الأثرية المبنية بشكل خارق الجمال، وفي أسفل منه يتواجد واد ضيق ذات انحدار حاد.

دير سوميلا الذي يعتبر البناء التاريخي لمدينة طرابزون؛ مكون من 72 غرفة متوزعة على 5 طوابق، وتتواجد فيه مكتبة وقناة مياه، تمتاز بأقواسها الملونة الرائعة، وهو بناء يتميز بلونه الأبيض، وقرميده الأحمر، ويتسم بطابعه العمراني العثماني المميز.

نال دير سوميلا كثيراً من الشهرة على مر العصور، حيث يقصده الكثير من السياح من مختلف أنحاء العالم، بسبب بنائه على جرف الجبل، بطريقة مميزة وعجيبة وإطلالته الجميلة.

أفضل الأماكن السياحية في طرابزون قلعة طرابزون

يعود تاريخ قلعة طرابزون إلى الإمبراطورية البيزنطية، وتعد من اجمل وافضل الاماكن في طرابزون، حيث تمتد من تلة مطلة على المدينة إلى شاطئ البحر الأسود، وتتكون من 3 أقسام: القلعة العليا، والقلعة الوسطى، والقلعة السفلى. وهي مميزة بإطلالتها على الساحل، وبعمارتها العثمانية الإسلامية، وحولها الأشجار الخضراء الكثيفة.

أفضل الأماكن السياحية في طرابزون قصر اتاتورك طرابزون

تم بناء قصر طرابزون من قبل المعمار اليوناني قسطنطين في العام 1903 م، يقع على مسافة 5 كلم عن مركز مديمة طرابزون، ويتألف القصر من 3 طوابق، وقد سمي أيضاً بقصر أتاتورك، لأن الأسرة المالكة للقصر قامت بإهدائه لأتاتورك، عندما قام بزيارة له. وهو يتميز ببنائه الجميل، وحدائقه الخضراء، ولقد تم تحويله إلى متحف في بداية القرن العشرين.

أفضل الأماكن السياحية في طرابزون مغارة تشال

تعد مغارة تشال من المناطق السياحية الجميلة في طرابزون، وتعتبر ثاني أطول مغارات العالم من حيث الطول، حيث تقع هذه المغارة على بعد 47 كلم تقريباً عن مركز مدينة طرابزون. ويتواجد على بابها شلال غاية في الروعة، ومن خلفها إطلالة ساحرة على جبال طرابزون التي تغطيها الثلوج أغلب أيام السنة.

وتتميز المغارة بوجود الصخور الكلسية، وكثرة النوازل والصواعد فيها، وهناك البحيرات التي تشكلت عبر ملايين السنين، مع شلالاتها الصغيرة، إضافة إلى الممرات المائية التي تضيف على المغارة جمالاً فوق جمالها.

أفضل الأماكن السياحية في طرابزون منتجع حيدر نبي

تعتبر منتجعات حيدر نبي من أروع مناطق السياحة في طرابزون، إذ تقع على مسافة 55 كلم تقريباً عن مركز طرابزون، ويبلغ ارتفاعها 1600 متر عن سطح البحر، وهي تشتهر بالمنظر الساحر الذي يتمثل بكونها بين الضباب والغيوم التي تلامسها عند سقوط الأمطار، وعلى جوانبها الينابيع والبحيرات التي تضفي على المكان جواً من البهاء.

أفضل الأماكن السياحية في طرابزون مرتفعات السلطان مراد

تقع مرتفعات السلطان مراد في الشرق من مدينة طرابزون، على بعد 106 كلم عن مركز المدينة، ويعود سبب تسميتها بهذا الاسم، لأن السلطان مراد السادس قد مر بها عند عودته من إيران، وصلى فيها الجمعة مع جيشه.

تتميز المنطقة بقربها من المناطق السياحية الأخرى، فهي تبعد 38 كلم فقط عن بحيرة اوزنجول، حيث يستطيع السياح زيارة هذه المناطق دون عناء السفر والتعب. تشكل مرتفعات السلطان مراد لوحة فنية مذهلة في فصل الصيف من خلال إطلالاتها من أعلى الجبال وفوق السحب. أما في الشتاء فيكتسي ثوبه الأبيض، لتأتي في صورة طبيعية هي الأجمل في تركيا.

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