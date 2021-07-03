طيران الإمارات وترافلبورت تبرمان عدداً من الاتفاقيات‎‎

أعلنت طيران الإمارات عن توقيع اتفاقية تجارية مع ترافلبورت، الشركة الرائدة في مجال السفر، لإعفاء وكالات السفر التابعة لترافلبورت من الرسوم الإضافية للناقلات الجوية على الحجوزات عبر أنظمة التوزيع العالمية التي سيتم طرحها اعتباراً من 1 يوليو (تموز) 2021. كما أعلن الطرفان عن اتفاقية جديدة طويلة الأجل لاعتماد قدرات التوزيع الجديدة في طيران الإمارات عبر منصة الجيل التالي لترافلبورت، "ترافلبورت بلاس"، وتمديد اتفاقية تكنولوجيا المعلومات القائمة.

وقال عدنان كاظم ، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "يسرنا توقيع اتفاقيات رئيسة مع ترافلبورت التي من شأنها الارتقاء بشراكتنا الممتدة لعقود إلى المستوى التالي. وسوف تساهم هذه الاتفاقيات، مدعومة بالإطلاق الأخير لترافلبورت بلاس، في ترسيخ مكانة طيران الإمارات كالخيار الأول للمسافرين الذين يرغبون في الحصول على عروض مخصصة للغاية والسفر إلى أفضل الوجهات حول العالم. وستواصل طيران الإمارات وترافلبورت العمل معاً في المستقبل على مزيد من حلول السفر التي ستوفر لشركائنا في مجتمع السفر خدمات أفضل".

واعتباراً من اليوم، ستتم ترقية شبكة ترافلبورت العالمية لشركاء وكالات السفر تلقائياً إلى قناة مخصصة تتيح الوصول إلى المحتوى دون تكلفة إضافية. وستستمر الوكالات أيضاً في الاستفادة من تجربة غنية بالرسوم البيانية عند البحث أو الحجز مع طيران الإمارات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مزيد من العروض وذلك بفضل التمديد طويل الأجل لاتفاقية الناقلة القائمة حالياً والتي تتيح استخدام أداة المحتوى الغني والعلامة التجارية لشركة ترافلبورت".

وكجزء أيضاً من الاتفاقية، سوف تتمكن الوكالات التابعة لترافلبورت من الوصول السهل إلى محتوى وخدمات قدرات التوزيع الجديدة لطيران الإمارات عبر "ترافلبورت سمارت بوينت" وواجهة برمجة تطبيقات "رست فول" و"جيسون" بمجرد توقيع الوكالات اتفاقيات قدرات توزيع جديدة مع الطرفين. وتواصل طيران الإمارات وترافلبورت تطوير الحل التقني لقدرات التوزيع الجديدة لوكالات السفر في جميع أنحاء العالم وهما الآن في طور تطوير ميزات ووظائف متطورة سيتم طرحها تدريجياً عند الانتهاء منها.

كما ستواصل ترافلبورت تزويد طيران الإمارات بتقنياتها الرائدة في مجال التسعير وشراء تذاكر السفر وإعادة الحجز، لدعم الناقلة في تقديم خيارات شراء وإعادة حجز المتقدمة ضمن قنوات المبيعات الخاصة بها، بما في ذلك قناة قدرات التوزيع الجديدة وemirates.com.

ومن جهته، قال جيسون كلارك، الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية، "ترافيل بارتنرز" في ترافلبورت: "تؤكد هذه الاتفاقيات إصرار ترافلبورت وطيران الإمارات على إعادة ابتكار حلول السفر ودفع الحدود. ومن خلال رؤية مشتركة للمستقبل، سيستمر تعاوننا الطويل الأمد في التطور يوماً بعد يوم. ونتطلع معاً إلى توفير أفضل العروض والتجارب للمسافرين هذا الصيف".

طيران الإمارات هي ناقلة جوية حائزة جوائز لخدماتها الرائدة على الأرض وفي الأجواء. وتعتبر الناقلة أكبر مشغل لطائرات الإيرباص A380 والبوينج 777 ذات الجسم العريض الحديثة والفعالة والتي توفر أقصى درجات الراحة. وتضم شبكة طيران الإمارات ما يزيد على 150 وجهة عبر قارات العالم الست. كما تساهم طيران الإمارات أيضاً في المجتمعات كراعٍ للأحداث الرياضية والثقافية في جميع أنحاء العالم.

وترافلبورت هي شركة عالمية رائدة في مجال السفر تربط المشترين والبائعين الذين يشاركونها شغف تقديم تجارب سفر استثنائية. وتقوم ترافلبورت بإعادة ابتكار مستقبل أبسط لمنظومة السفر المعقدة، وهي شركة عالمية مستقلة تتخذ من لانغلي في المملكة المتحدة وتوفر خدماتها في ما يزيد على 180 دولة.

URL : https://www.emirates.com/media-centre/ar-ae/طيران-الإمارات-وترافلبورت-ت…;

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