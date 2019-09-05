10 مدن عليك زيارتها في خريف 2019

السياحة هي عبارة عن نشاط يقوم به مجموعات مختلفة يُعرفوا بالسياح إلى مكان آخر يُعرف بالمعلم السياحي ويتم الذهاب إلى هذا المعلم عن طريق أحد وسائل النقل المتاحة كالسيارت، والحافلات، والسفن، والطائرات، والقطارات، وتنقسم السياحة إلى نوعين سياحة داخليّة أي زيارة الأماكن السياحيّة داخل البلد الذي يقطن فيه الشخص، سياحة خارجيّة وتعني زيارة أماكن سياحيّة خارج البلد الذي يعيش فيه.

لا شيء يمكن أن يوقف انتهاء الصيف، ولكن رحلة إلى واحدة من هذه الوجهات السياحية في الخريف يمكن أن تساعد على تجديد نشاطك لتنطلق بفصل جديد مفعم بالحيوية والطاقة.

في عالمنا الواسع، هنالك بعض المدن الّتي يجب أن تُزار في فصل الخريف؛ نظرًا لجمالها وكسوتها الخريفيّة المتدلّية بألوانها الدّافئة. ها هي لائحة لعشر مدن في العالم توفّر لك نكهة خريفيّة لا تُضاهى، وبأسعار معقولة جداً:

1- مكسيكو:

مع درجات الحرارة المعتدلة والطقس شبه المثالي في #مكسيكو، زيارة هذه المدينة السياحية الحيوية هو الأفضل في موسم الخريف لحضور مهرجانات الخريف الملونة. أنشطة يمكنك ممارستها في مدينة مكسيكو في خريف هذا العام: احتفالات مدينة مكسيكو المعروفة، من يوم الاستقلال في أيلول إلى يوم الموتى في تشرين الثاني. وستقام مهرجانات أخرى مثل "يوم السباق" في تشرين الأول، "يوم الثورة" في تشرين الثاني ومهرجان "سيسيليا سانت" في 22 تشرين الثاني.

2- مينيابوليس:

الخريف هو واحد من أفضل الفصول لزيارة مدينة مينيابوليس، شمال #الولايات_المتحدة الأميركية. يمكنك التمتع بالطقس الجميل، مناظر أوراق الشجر المتساقطة، الترفيه، ركوب الدراجات، زيارة مصانع الجعة والكثير من المعارض الفنية الكبيرة بأسعار متدنية جداً.

ومن الأنشطة التي يمكن ممارستها في مدينة مينيابوليس في خريف هذا العام:. ماراثون المدينة الذي سيقام في شهر تشرين الأول، واحتفالات مهرجان تشرين الأول وعيد جميع القديسين في جميع أنحاء المدينة، مثل "ZooBoo" في حديقة حيوان كومو و"ValleySCARE" في الـ"ـValleyfair".

3- لندن:

بفضل Brexit، سعر صرف العملة البريطانية أصبح أكثر ملائمةً للسياح، فسنة 2016 هي السنة لزيارة #لندن! بنفس الأسعار المنخفضة التي شهدناها هذا الصيف، يمكنك السفر الى لندن هذا الخريف بأقل الأسعار.

ومن الأنشطة التي يمكنك ممارستها في لندن في خريف هذا العام: هناك العديد من المهرجانات في لندن في هذا الوقت من السنة، مثل مهرجان لندن السينمائي (تشرين الأول)، أسبوع الموضة في لندن (أيلول) و مهرجان المطاعم (تشرين الأول). كما يصادف في أيلول الذكرى السنوية لحريق لندن الكبير، فتقام المعارض، المحادثات، الجولات، والحفلات الموسيقية والعروض وغيرها من الأحداث الحيوية في جميع أنحاء المدينة.

4- ميامي:

انه موسم الأعاصير، لذلك لا يكون الطقس مضموناً ومثاليًا في ميامي في هذه الفترة من السنة. ولكن، الملفت هو انخفاض أسعار الفنادق والمهرجانات، والطقس الأكثر دفئا من معظم مدن الولايات المتحدة.

ومن الأنشطة التي يمكنك ممارستها في ميامي في خريف هذا العام: يصل بروارد كرنفال عطلة عيد كولومبوس للاحتفال كل شيء كاريبي. كما أن شهر تشرين الثاني هو شهر السيارات والسرعة، مع مهرجان ميامي الدولي للسيارات وبطولة ناسكار فورد.

5- الإكوادور:

في هذا الموسم من السنة، هنالك عدد أقل من الحشود في #الإكوادور وصفقات سياحية أكثر. هناك أربع مناطق رئيسية في الإكوادور: جبال الانديز (كيتو والمرتفعات)، ساحل المحيط الهادئ، شركة أورينت (الغابات المطيرة والأراضي المنخفضة)، وجزر غالاباغوس. ستجد الأحوال الجوية لائقة في جميع المناطق الأربع في الفترة الممتدة من أيلول حتى تشرين الثاني، والتي هي جزء من موسم الجفاف في البلاد. شهري تشرين الأول والثاني هي أفضل الشهور للذهاب إلى الغابات المطيرة والأراضي المنخفضة، حيث أن ظروف الجفاف مثالية للرحلات. أنشطة يمكن ممارستها في الإكوادور في خريف هذا العام: مشاهدة الحياة البرية اذا كنت تريد الذهاب إلى جزر غالاباغوس، فهي تختلف إلى حد كبير عن أمكان أخرى في البلاد. العديد من المهرجانات الدينية والثقافية، مثل مهرجان الذرة، عيد جميع القديسين وعيد الأم الأسود.

6- ماين:

ماين من المدن الأجمل في نيو انغلاند خاصةً في فصل الخريف، فتصبح درجات الحرارة معتدلة والطبيعة هادئة.

ومن الأنشطة التي يمكن ممارستها في ماين في خريف هذا العام: يمكنك استكشاف منارات الساحل والقيام برحلات رخيصة للسياحية الداخلية. وهناك أيضا الحديقة الوطنية "أكاديا" في بار هاربور، والمدينة الصاخبة بورتلاند مع المحلات التجارية والمعارض والمطاعم والحانات.

7- برمودا:

يعتبر موسم الخريف الأجمل في برمودا، ولكن يبقى الطقس الحار - يبلغ متوسط درجة الحرارة في شهر تشرين الأول الـ 77 درجة. ولكن، تتدنى الأسعار في جميع المنتجعات السياحية حيث يمكنك ممارسة جميع النشاطات السياحية بتكلفة أقل.

ومن الأنشطة التي يمكنك ممارستها في برمودا في خريف هذا العام: يمكنك أن تفعل أي نشاطات صيفية في الخريف مثل الجلوس على الشواطئ ذات الرمال الوردية، ممارسة رياضة القفز الهاوية، وركوب الدراجات على طول السكك الحديدية التاريخية، وركوب الخيل ولعب الجولف.

8- مونتوك:

رحلة إلى مدينة مونتك الأميركية في الخريف هي الأنسب بسبب التدني الملحوظ في الأسعار، الحرارة المعتدلة والنشاطات المميزة.

ومن الأنشطة التي يمكنك ممارستها في مونتوك في خريف هذا العام: لا تزال مونتوك دافئة بما فيه الكفاية للابحار أو استئجار زورق. أو، يمكنك البقاء على الأرض والتجول بالدراجة في جميع أنحاء المدينة. هناك أيضا مصانع النبيذ المحلية للزيارة، مثل "Channing Daughters" و"Wolffer Estate". أيضاً، من أهم الأحداث في شهر تشرين الأول هو مهرجان هامبتونز السينمائي الدولي.

9- أيسلندا:

في فصل الخريف، تنخفض درجات الحرارة وأشعة الشمس، وتتدنى نسبة السياح والحشود، ما يجعل من هذا الفصل التوقيت الأنسب لزيارة أيسلندا. هناك أيضا العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية في مثل هذا الوقت من العام. "Rettir" هو حدث رعي الأغنام السنوي الذي يحدث في مزارع الريف في أيلول. ويستند هذا الحدث على السياح والسكان المحليين، حيث يساعد على فرز الأغنام وعودتها إلى أصحابها بعد التجوال في الجبال في فصل الصيف. أيضاً، يقام في الخريف مهرجان ريكيافيك فيلم الكبير، مهرجان "IceCon" في تشرين الأول، ومهرجان الموسيقى الثاني في تشرين الثاني.

10- واشنطن:

تعتبر أشهر أيلول، تشرين الأول وتشرين الثاني الأوقات المثالية للاستمتاع بالعاصمة واشنطن. وفي خريف هذا العام على وجه الخصوص، يمكنك قضاء وقت ممتع في ظل الانتخابات الرئاسية وإفتتاح متاحف فنية جديدة.

ومن الأنشطة التي يمكنك ممارستها في العاصمة واشنطن في خريف هذا العام: كما هو الحال دائما، يمكنك التفسح في جميع المتاحف وحدائقة الحيوانات الوطنية مجاناً. يصادف أيلول افتتاح متحف مؤسسة "سميثسونيان"، والمتحف الوطني للثقافة وللتاريخ الأميركي الأفريقي، مع احتفال لمدة ثلاثة أيام أيضاً، لا يمكنك تفويت مهرجان الكتاب الوطني، مهرجان شارع الملك للفن، وإحتفالات عيد القديسين.

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