تعرّف على أكثر الجّزُر جمالاً في العالم

تغري الجزر السائحين بشواطئها وخلجانها وصخورها، وفي بعضها كهوف وشعاب مرجانية، وغابات مطيرة.



1. بالاوان في الفلبين

يمتد ساحل بالاوان على 1240 ميلًا، وهو موطن لواحدة من عجائب الدنيا السبع الطبيعية الجديدة في العالم - نهر بورتو برنسيسا تحت الأرض. هذا النهر الذي يبلغ طوله 5 أميال، هو الأكثر طولًا تحت الأرض، وصالح للملاحة في العالم. كما تم الاعتراف بحديقة Puerto-Princesa River National Park التي تحمي هذه الأعجوبة الطبيعية في بالاوان، موقعًا للتراث ابعالمي من قبل اليونسكو في سنة 1999.

هناك، لا تفوت جاذبية بالاوان، حديقة تاباتا ريف الطبيعية؛ إنه موقع تراث عالمي لليونسكو، يغطي 13028 هكتارًا، علمًا بأن هذه الحديقة الطبيعية تحمي عددًا كبيرًا من الأنواع البحرية.

2. جزر غالاباغوس في الإكوادور



جزر غالاباغوس هي أكثر الوجهات شعبية للحياة البرية، وواحدة من أجمل الجزر في العالم. يقع هذا الأرخبيل الفريد على بعد 621 ميلًا من ساحل الإكوادور في المحيط الهادئ ، ويتألف من 18 جزيرة رئيسة، وثلاث جزر أصغر.

غالاباغوس مكان يمكن للسائحين فيه رؤية أعلى مستوى من الاستيطان على الأرض. تعدّ سلحفاة غالاباغوس وإغوانا البحرية، وختم غلاباغوس للفراء، وبطريق غالاباغوس، وغالاباغوس الصقر، من بين الأنواع المستوطنة الرئيسة لجزر غالاباغوس.

وتُعرف غالاباغوس بشواطئها الجذابة مع الرمال البيض، والمياه الزرقاء الفيروزية، حيث يمكن الاستمتاع بالغطس والسباحة والتجديف.

3. كريت في اليونان

كريت هي واحدة من أجمل جزر اليونان، وتشتهر بشواطئها ومياهها الصافية. يمتد ساحل جزيرة كريت على 650 ميلًا. تضم الجزيرة الجبال المفككة والوديان والجسور شديدة الانحدار.

يشمل المشهد في جزيرة كريت، العديد من الأخاديد والوادي، وفي هذا الإطار، يقدم العديد من الأندية تجربة لا تُنسى لتسلق الجبال.

في كريت، وهناك تتوافر المئات من الشلالات التي تختلف في الارتفاع. الحياة النباتية غنية جدًّا، تضم أكثر من 2000 نوع من النباتات.

4. سيشيل



تقع جزر سيشل على الساحل الشرقي لأفريقيا في المحيط الهندي، وهي أرخبيل يتكون من 115 جزيرة. من المؤكد أنّ الشواطئ الرملية البيض الناعمة في سيشيل ذات المياه النقية هي من بين أجمل الشواطئ في العالم. هذه الجزيرة هي موطن لـ 2000 نوع من النباتات و1000 نوع من الأسماك و 12 نوعًا من الطيور المستوطنة.

مناطق الجذب السياحي في سيشيل لا تنتهي عند هذا الحد، فحديقة سيشيل الوطنية في جزيرة ماهي، هي موطن لأعلى قمة في سيشيل - سيشيلن مورن تقف على ارتفاع 905 مترًا.

5. موريا في بولينيزيا الفرنسية

موريا هي جزيرة تقع على بعد 12 ميل من تاهيتي، وهي تشكل وجهة جذابة للأزواج والعائلات.

تحيط جزيرة موريا ببحيرة زرقاء مشرقة، وتشتهر بقممها الجبلية والتلال المورقة والشواطئ الرملية. تعدّ الأجزاء الجبلية والتلال في هذه الجزيرة مكانًا مثاليًّا للمشي لمسافات طويلة.

عالم موريا المائي لا يقتصر على الشواطئ والبحيرات، بل تضمّ هذه الجزيرة بعض الشلالات.

على الجانب الشمالي من الجزيرة، ثمة خليج بطول 3 كيلومترات يسمى خليج أوبونوهو، حيث يمكن الاستمتاع بالغطس على مستوى عالمي، والتزلج على الماء، ومشاهدة الحيتان.

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