بدأ فصل الخريف وأصبح الطقس متقلب يوم بارد يوم مشمس يوم غائم، حيث نجد صعوبة في اختيار الملابس وطريقة تنسيقها وخصوصاً في العمل والطلعات المسائية.

لكن أنتِ لستِ بحاجة يا عزيزتي إلى تغيير خزانة ملابسك في الوقت الحالي وتنزيل الملابس الشتوية، حيث يمكنك ارتداء الملابس الصيفية بطريقة تناسبك في فصل الخريف وبعدة طرق بحيث تشعرينبالدفء وتمنحك مظهر رائع في نفس الوقت ولن تكلفك مجهود كبير.

ما بالنسبة للبليزر في فصل الخريف يعتبر من القطع الأساسية في خزانة ملابس كل امرأة وذلك لما يضيفه للمرأة من مظهر رائع عند اختياره بمختلف الأوقات وخصوصاً في الأيام الباردة.

لهذا جمعنا لكِ اليوم أفكار أنيقة لتنسيق ملابسك في الأيام الباردة‎‎ حيث تتماشى مع ستايل ملابسك في الخريف.

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