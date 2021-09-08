تعرفي على أبرز القباقيب Clogs في ساحة الموضة اليوم 

أحيت أسابيع الموضة و عروض الأزياء موضة الأحذية التي كانت تُعرف قديماً باسم القباقيب Clogs وذلك بتقديم صيحات وأشكال عصرية تتانسب مع الأذواق الحالية ومنذ الأسبوع الباريسي للموضة العام الماضي وايضاً مجموعة العلامة التجارية الشهيرة هيرميس التي قدمتها في لربيع عام 2021 ظهرت أنواع مختلفة من القباقيب والتي يمكن ارتادؤها مع شتى الأزياء مثل الجينز والسراويل والفساتين والبدلات والسترات.

ونقلاً عن "موقع حلوة" نقدم لكم أحدث أشكال موضة القباقيب 2021

الشكل الكلاسيكي:



تقدم متاجر Porte & Paire و فرانكي الشكل الكلاسيكي من موضة القباقيب المصنوعة من الجلد الأخضر والذي يمكن ارتدائه مع السراويل القماشية والجينز والشورتات.

الكعب العالِ:

تقدم علامة EVERLANE صيحة عصرية من القبقاب الذي يتميز بكعبه العالِ المبطن وايضاً الجزء الأمامي المنسوج على شكل قطع متداخله باللون البني.

المصنوعة يدوياً:

تقدم علامة Brother Vellies مجموعة من القباقيب المصنوعة يدوياً والمصنوع نعلها من الخشب الداكن وهذه الصيحة مناسبة للتنورات والفساتين.



قباقيب الكاحل:

من الموضات الحديثة التي قدمتها العديدمن العلامات التجارية الشهيرة هو قبقاب الكاحل الذي يتميز بشريط عريض يُلف حول الكاحل على شكل فيونكة جانبية.

وهناك الكثير من صيحات القباقيب، شاهديها:

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