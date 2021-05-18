أفكار رائعة للموعد الأول لترك انطباع أول جيد

العصبية والإثارة التي تشعر بها في أول موعد غرامي هو شعور طبيعي تمامًا. من الثياب التي ينبغي أن ترتديها الى المواضيع التي يفضل أن تختارها تعالوا نتعرف على بعض الأفكار التي ستساعد على إثارة انطباع أول جيد...

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لا تتأخر

لا أحد يحب قضاء وقته في الانتظار لأنه ببساطة أمر غير لطيف. امنح نفسك وقتًا كافيًا للاستعداد ومحاولة الوصول إلى المكان قبل 10-15 دقيقة. إذا كنت ستتأخر، تأكد من الاتصال أو ارسال رسالة نصية للاعتذار حتى يتمكن الطرف الاخر من الذهاب إلى المقهى أو العثور على مكان للجلوس أثناء انتظارك.

اختر مكاناً لطيفاً

اختر مكانًا لطيفًا وهادئاً وتجنب أي مكان شعبي أو مطعم للوجبات السريعة. يكفي أن تتناولا كوباً من القهوة.

اقترح المشاركة في هواية

تحدثا عن هوايتكما ثم اقترح المشاركة في الهواية عن طريق التسجيل في درس تعليمي. العمل معاً واللعب معاً سيعزز فرص تعارفكما.

لا تبالغ

لا شك أنك تريد أن تبدو مثاليًا في الموعد الاول ومن ثم تحاول جاهدًا ارتداء ملابسك. ومع ذلك ، فمن الأفضل ارتداء الملابس وفقًا للمكان الذي تنوي الذهاب إليه.

لا تتحدث عن علاقاتك السابقة

هذا شيء شخصي للغاية لا يجب طرحه في الموعد الأول. قد يترك الحديث عن أي علاقة سابقة انطباعًا سيئاً.

قدم عرضاً لتقسيم الفاتورة

إذا كنت تشعر بالراحة في دفع الفاتورة ، فهذا لطف منك. لكن لا تكتفي بالجلوس وتوقع من الناس أن يدفعوا ثمن وجبتك. من الجيد دائمًا تقديم المساعدة بشأن الفاتورة. إنه يدل على أنك شخص ودود ومراعي.

لا تركز على الحديث عن نفسك

من المفترض أن يكون الموعد الأول فرصة لكما يا رفاق لمعرفة المزيد عن بعضكما البعض قبل الدخول في علاقة. لذلك ، تذكر دائمًا أنها محادثة. حاول أن تسأل شريكك عن اهتماماته ووظائفه وهواياته.

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