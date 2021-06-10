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أفكار فساتين زفاف لصاحبات الوزن الزائد (صور)

منشور 10 حزيران / يونيو 2021 - 10:18
فساتين زفاف لصاحبات الوزن الزائد
فساتين زفاف لصاحبات الوزن الزائد

إذا كنتِ من صاحبات الوزن الزائد وتبحثين عن فستان أحلامك لتتألقي في يوم زفافك، ونقلاً عن "موقع حلوة" إليك عدة أفكار ستسهل عليكِ المهمة:

الخصر المنسدل:

من الأفكار العملية لإرتداء فستان زفاف لا يُظهر الوزن الزائد بشكل كبير هو الفساتين ذات الخصر المنسدل والتي تركز الضوء على جسمك بشكل جميل لا يُبرز منحنياته.

الخصر المنسدل

ذيل الطوق:

تتميز هذه الفساتين بطراز مستقيم من أعلى الجسم وحتى منتصف الفخذين وبعدها ذيل البوق الذي يوازن بين منحنيات جسمك ويُبرز جمالك دون تسليط الضوء على الوزن الزائد.

ذيل الطوق

طراز العباءة:

من الاستايلات المناسبة لفساتين الزفاف إذا كنتِ تمتلكين وزناً زائداً هو طراز العباءة ذو الجوانب المرتفعة ويتميز هذا الستايل بالراحة والأناقة .

طراز العباءة

طراز حورية البحر:

تعتبر فساتين زفاف حورية البحر من أفضل الخيارات لصاحبات الوزن الزائد لما تضفيه من شكل جميل على محيط الخصر وعلى المظهر العام.

طراز حورية البحر

الجمبسوت:

انتشرت في الآونة الأخيرة صيحة الجمبسوت ك فستان زفاف وهذه الصيحة ستبرز شكل جسدك بأناقة و مناسبة لصاحبات الوزن الزائد.

الجمبسوت

إليكِ كتالوج كامل لافكار فساتين الزفاف المصممة لصاحبات الوزن الزائد:

افكار فساتين الزفاف

افكار فساتين الزفاف2021

فساتين زفاف

فساتين

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