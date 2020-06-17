أفكار كلاسيكية لديكورات غرف الاستقبال

على الرغم من ميول الكثيرين إلى الديكورات المودرن راهنًا، إلا أن الطراز الكلاسيكي لا يزال مرغوبًا من قبل البعض. ولا يمكن تهميش الديكورات الكلاسيكية، اعتبارًا من أن حضورها هو الأساس في عالم الديكور الداخلي.

وفي هذا الإطار، تقدّم مهندسة الديكور ريهام فرّان، مجموعة من الأفكار لتطبيق ديكورات غرف استقبال كلاسيك، لكن على طريقة الكلاسيكية الجديدة.

• لم تعد رائجة فكرة الديكور التي تدعو إلى تنسيق الأرائك باللون عينه، وإكساء كل الجدران بنفس ورق الجدران، وتوزيع الاكسسورات الضخمة، في الديكور الكلاسيك الحديث.

• عند تصميم الصالون الكلاسيك، يفضّل اختيار الألوان الملكية، كالأحمر القاني أو النيلي أو أزرق الفيروز أو الذهبي.

• يجب أن يحتوي الصالون الكلاسيك على ورق جدران ذي زخرفات بسيطة، لتتلاءم والأقمشة السادة والمخططة. مثلًا: يحل لونان رئيسان على الأرائك؛ الأحمر القاني على الطراحات المحملة بزخرفات باللون الذهبي، والذهبي على الأجزاء الأخرى من الأرائك.

• تصمّم الأرضية في الصالون الكلاسيك بشكل متطابق مع السقف، مع العمل على بعض التفاصيل في البلاط، كإدخال لونين أو ثلاثة منها إليه. مثلًا: لونان فاتحان ولون داكن. الأهم هو أن يبدو اللون الفاتح الأكثر بروزًا في الأرضية. ويجب تطبيق 70% من الرسمة الحاضرة على الأرضية في السقف.

• تكسى الجدران بالحجر أو بورق الجدران المزخرف، بعيدًا من زخرفة الأشكال الهندسية، مع إمكانية تحقيق تصميم على الجدران يقضي بطلاء أحدها بالأحمر القاني والذهبي، فيما يطبق على الجدران الأخرى، طلاء فاتح اللون.

• يحلو إكساء الجدار بالخشب، وذلك حتى ارتفاع المتر منه.

• توزّع الاكسسوارت الكلاسيكية الضخمة الطويلة، كالشمعدانات والأباجورات، وتثبت مرآة كبيرة ذات حافة محفور، أو عبارة عن إطارات عدة موزعة فوق بعضها البعض. ويدخل الحفر إلى الإضاءة النحاس المثبتة على الجدران.

• تصمم طاولة الوسط من الخشب، وهي تحمل النقوش الصغيرة.

• تنسدل الستائر من الأعلى إلى الأسفل، بدون ربطها، وهي عبارة عن طبقة من القماش السميك، وأخرى مصممة من القماش الشفاف. ويمكن أيضًا اختيار الستائر "الباتو"، في الطراز الكلاسيك الحديث.

• يتمّ مشهد الديكور الكلاسيك السجاد العجمي المزين بالنقوش، بالانسجام مع الأرائك والستائر، بعيدًا عن القطع الكبيرة منه، بل يفضل اعتماد المدات الصغيرة.

• في الصالون الكلاسيك، لا مانع من توزيع قطعة صغيرة مودرن، للدمج بين الطرازين، مما يضفي القيمة على المساحة.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

الديكور الداخلي: عودة النمط البوهيمي

مصادر الطاقة الإيجابية والسلبية في البيت