يتميز برج السرطان بذكائه ودفئه، كما يعد من أكثر الأبراج العاطفية والحساسة، ويعد من أبرز صفات برج السرطان، هو حبه للبقاء في المنزل معظم الوقت.

ومع بقاء برج السرطان في المنزل وقتًا طويلًا، يهتم أصحابه بالديكور، ولأن الأبراج ترتبط بمختلف الأمور، اخترنا من مجلة "أسترولوجي أنسرز"، أفكار لتجديد ديكور غرفة المعيشة تناسب برج السرطان، وأخرى يجب الابتعاد عنها:

أفكار لتجديد ديكور غرفة المعيشة تناسب برج السرطان

1. الرمادي الباهت

الألوان الزاهية للغاية والداكنة أيضًا لا تناسب طبيعة برج السرطان العاطفية والمحبة للهدوء والطبيعة، ووفقا لخبراء الديكور والأبراج، تعد درجات الرمادي الباهت أو الهادئ هو من أكثر ألوان الطلاء المناسب لأصحاب برج السرطان.

2. لمسات من الطبيعة

عندما يشعر برج السرطان بالتوتر أو يتعرض لضغط عصبي، لا يهدئه إلا الطبيعة، لذا من الهام جدًا تواجد عناصر طبيعية في منزل برج السرطان، مثل النباتات وخاصة في غرفة النوم.

3. آرت ديكو

على الرغم من توافر العديد من أنواع الفن الكلاسيكية، إلا أن آرت ديكو والمعروف أيضًا باسم الفن الزخرفي، يعد أنسب أنواع الفن الكلاسيكية لبرج السرطان، خاصة أن هذا البرج يحب الأشياء التاريخية والتي تتمتع بطابع فني جمالي، سواء كان عبارة عن لوحات أو منحوتات وغيره.

ويجدر بالذكر أن الآرت ديكور هو موجة تصميم شعبية نشأت في فرنسا على أعتاب الحرب العالمية الأولى، وازدهرت بين عامي 1920 و1939، وأثرت على العديد من الفنون، مثل العمارة والديكور والمجوهرات والموضة أيضًا وغيره.

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