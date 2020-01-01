ما هي ألوان طلاء الأظافر الجذابة ليوم زفافك

لمناكير يزيدكِ جاذبية وجمالًا بيوم زفافكِ، ولا يمكن أن تتخلى عنه الصبايا بالحفل، لاطلالة متكاملة كلها أنوثة، وعادةً ما يكون هناك اتجاه قويّ لاختيار درجات فاتحة من ألوان المناكير،

لتناسب اطلالة العروس، وفستان الزفاف الأبيض بدرجاته المختلفة.

وإليكِ 5 ألوان جذابة من المناكير في يوم زفافِك.

اللون الأبيض

هو الخيار الأولي الذي تتجه له الكثير من الصبايا، وهو اختيار مميز لأنه يلائم فستان زفافكِ أيًّا كان لونه أو تصميه، ومناسب أيضًا لكل ألوان البشرة، ويناسب أيضًا الأظافر القصيرة.

اللون السومون

أما هذه الدرجة فهي أكثر مخملية، تناسب الفستان الأوف وايت، أو الكريمي، ومناسبة للفستان المطرز أو اللامع، لأنه يمنحكِ مظهرًا أكثر بساطةً ونعومةً ليديكِ.

اللون النحاسي الميتالك

النحاسي الميتالك يناسب الصبيّة التي تتمتع بروح مرحة وحيوية، اختاريه مع فستانكِ النحاسي أو السومون، أو الأوف وايت، جذابًا ولافتًا للعين.

اللون الأرجواني

لعروس هذا الشتاء ننصحكِ باعتماد هذا اللون بقوة، فهو من إحدى الدرجات الرائجة بشكل كبير هذا الموسم، وسوف يلائم كثيرًا لون فستانكِ الأبيض، أو الأبيض الثلجي.

المناكير البيبي بلو

هذه الدرجة تناسب كل ألوان البشرة، تحديدًا السمروات، تبدو جذابة وأنيقة لمظهر اليد، بخاصة وأنّ ألوان النود أصبحت رائجة بشكل كبير لكل المواسم.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

6 أسباب تجعل الخلافات الزوجية تساعد على علاقات طويلة

7 أخطاء تجنبيها عند تصميم ديكور الزفاف