4 نصائح لعناية العروس ببشرتها قبل الزفاف

الحصول على مكياج رائع ومميز بحفل الزفاف، ينبغي أن يكون مع بشرة نظيفة ومتوهجة، فمهما كان المكياج يخفي عيوب الوجه، تظل نظافة البشرة من الشوائب والبثور تعكس مظهرا حيويا وبشرة شبابية لمظهركِ.

لهذا، إليك بعض النصائح لتنظيف بشرة العروس قبل حفل الزفاف.

الاعتماد على ماسكات التقشير

اعتمدي على ماسكات التقشير مرة واحدة أسبوعيا قبل زفافكِ ب 3 أشهر، وسوف تستخدمين فيها المقشرات الطبيعية مثل ماسكات السكر البني مع العسل والليمون، أو مقشرات الشوفان مع زيت اللوز الحلو.

استخدام تقنية الهايدرافيشل

تقنية الهايدرافيشل هي واحدة من التجارب المميزة لتنظيف بشرة العروس، موجودة في عيادات التجميل المختلفة، اعتمديها قبل حفل الزفاف على الأقل ب 5-7 أيام، لأنها قد تؤدي إلى التهاب بسيط في البشرة، بعد التخلص من البثور والرؤوس السوداء.

ماسكات لشد الوجه

اعتمدي على الخلطات التي تشد البشرة، ويفضل كذلك أن تكون طبيعية، مثل خلطات الخميرة الطبيعية مع الماء والعسل، ووضعها على الوجه حتى تجف ومن ثم غسل الوجه.

أو جرّبي ماسكات بياض البيض مع العسل والحليب، وهي من الخلطات التي تشد البشرة أيضًا، جربيها مرة واحدة أسبوعيًا.

تبييض الوجه

تبحث العروس عن الخلطات التي تجعل لون بشرتها موحدا، وأفضل الوصفات التي ننصحكِ باعتمادها، هي تجربة الحليب وزيت اللوز الحلو قبل النوم، بتمرير قطعة قطنية مبللة بالخليط على الوجه، وتركها حتى تجف ومن ثم شطف الوجه بالماء.