أفكار لقضاء وقت لطيف مع زوجك في بيتكما!

قضاء وقت لطيف مع زوجك يُعد تحدّياً كبيراً، خاصة مع وجود أطفال حيث الإرهاق البدني والمادي، ما يجعل إعطاء الأولوية لزوجك أمراً صعباً، ولكن الحصول على زواج قوي وسعيد، ومستقر يحتاج إلى بذل الجهد، والبحث عن أفكار مبتكرة للحصول على وقت لطيف مع الزوج، ولا يحتاج إلى إمكانيات كبيرة. وفيما يلي بعض الأفكار البسيطة التي قد تساعدك على قضاء وقت لطيف مع زوجك داخل المنزل:



1- وجبة لذيذة

لا قواعد للحمية الغذائية هنا، اختاري مع زوجك وجبة لذيذة تحبانها، وتناولاها على ضوء الشموع، أو أمام الموقد مع أغطية ناعمة، يمكنكما أيضاً الاستمتاع بمشاهدة فيلم لطيف بينما تتناولان وجبتكما اللذيذة.



2- اللعب

ألعاب الورق، وألعاب الطاولة، والألغاز، جميعها اختيارات رائعة لقضاء وقت مسلٍّ ولطيف مع زوجك.



3- وصفات أو أنشطة جديدة

جرّبي مع زوجك وصفة عصير جديد، أو حلوى لم تجربيها من قبل، واستمتعا بتجربة تذوق جديدة.

يمكن أيضاً الاستعانة بالأنشطة الفنية، مثل تلوين اللوحات الفنية المخصصة للكبار، أو تطبيق نشاط يدوي من فيديو تعليمي على الانترنت .



4- التدليك

دلّكي لزوجك باستخدام الزيوت العطرية التي تساعد على الاسترخاء، واستعيني بمعطرات الجو والشموع الرومانسية.



5- القراءة

قديماً، كانت القراءة بصوت عالٍ نشاطاً عائلياً شائعاً، أحيي هذه العادة الكلاسيكية، واقرئي مع زوجك بصوت عالٍ بالتبادل.



6- اشتباك مرح

المعارك باستخدام المياه أو الوسائد وغيرها، تُعد اشتباكاً مرحاً قد يفضي إلى لحظات رومانسية لا تُنسى.



7- حفل راقص

شغّلي بعض الأغاني الصاخبة، وارقصي مع زوجك، ستقضيان وقتاً مرحاً ولطيفاً، وتتخلّصين من بعض السعرات الحرارية أيضاً.



8- الحصول على أشعة الشمس

هذه فكرة تناسب فصل الشتاء، وسواء كنتِ تملكين حديقة خاصة، أو شرفة، يمكنك الجلوس مع زوجك للحصول على تدفئة من أشعة الشمس، مع مشروبات لطيفة أو وجبة خفيفة.



9- رحلة الذكريات

شغّلي شرائط الفيديو القديمة التي تحمل ذكريات جميلة مشتركة بينكما، أو مطالعة صوركما القديمة، مع مشروبات لذيذة، ستقضيان وقتاً ممتعاً في رحلة الذكريات.