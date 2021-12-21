أقراص السبانخ بالسماق يعتبر من المقبلات الشهية واللذيذة خصوصاً في فصل الشتاء، وبما أن موسم السبانخ والذي يعد من فئة الخضروات الورقية لونه الأخضر الغامق.

السبانخ مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية، منها الحديد، والزنك، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنييسيوم، والنحاس، والمنغنيز، إضافة إلى محتواه العالي من فيتامين أ، وفيتامين ك، وفيتامين ج، وحمض الفوليك، ومضادات الاكسدة القوية كالفلافينويد، مع كمية تكاد معدومة من الدهون.

أما السماق يعتبر مصدر غني لفيتامين ج والذي يعد أحد أقوى مضادات الأكسدة، ويساعد السماق في الحفاظ على الخلايا وتعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم.

أقراص السبانخ بالسماق

مقادير عجينة الفطائر

من 4 إلى 6 أكواب دقيق "حسب الرغبة"

كوب من الحليب الدافئ.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

3 ملعقة صغيرة خميرة.

1/3 كوب زيت نباتي.

مقادير حشوة السبانخ للفطائر

كيلو سبانخ طازجة مغسولة ومقطعة.

3 ملعقة حجم كبير سماق.

2 حبة بصل متوسطة مفرومة.

فلفل أسود "حسب الرغبة"

شطة "حسب الرغبة"

ملح "حسب الرغبة"

1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون.

1/4 كوب زيت زيتون.

طريقة تحضير أقراص السبانخ بالسماق

أولاً يجب خلط الماء، الحليب، الخميرة، السكر، الزيت، وكوب واحد من الدقيق.

ثم يخلط المقادير بشكل جيداً ويترك 5 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

ثم نضيف باقي الدقيق مع رشة الملح بالتدريج ونعجن جيداً حتى نحصل على عجين طري.

ثم تعجن جميع المقادير معاً وندهن العجين بالزيت النباتي.

ثم نغطي العجين ويترك قليلاً ليرتاح ويختمر.

ثم يقطع العجين إلى كرات صغيرة وترتب على سطح مدهون بالزيت.

ثم يغطى ويترك يرتاح مجدداً لحين تحضير الحشوة.

ثم نرش السبانخ في 3 ملاعق كبيرة ملح ونفركها حتى تتخلص من الماء بها.

ثم نقوم بعصر السبانخ بكف اليد حتى نتخلص من كافة السوائل بها.

نسخن الزيت ونقلب البصل في مقلاة عميقة وعلى حرارة منخفضة.

ثم نضيف الفلفل الأسود والسماق على البصل ونحرك.

نضيف البصل للسبانخ ونقلب.

ثم يسخن الفرن على حرارة 180- 200 سلزيوس.

ثم نقوم بفرد العجين على شكل مثلث ونضع حشوة السبانخ ونغلق العجين جيداً ويرص بصينية الخبز المدهونة بالزيت.

ثم يزين بالسمسم ويدخل الفرن الحار السابق التسخين على الرف الأوسط حتى تشقر الفطائر من أسفل.

ثم نضعها تحت الشواية لثوان حتى تحمر من أعلى.

ترفع وتغطى بفوطة نظيفة لتظل طرية ودافئة لحين التقديم، ويمكن تناولها مع كأس من الشاي مع النعناع، وصحتين وعافية.

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