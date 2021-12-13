فطور سوري: فطائر محشية بالجبنة 

فطائر محشية بالجبنة، تعتبر الفطائر من أكثر الأكلات التي يفضّلها الكثير كباراً وصغاراً، تُقدّم الفطائر كطبق رئيسيّ أو مقبّلات.

ويوجد هنالك الكثير من أنواع الفطائر تختلف في تحضيرها من مطبخ لآخر، فهي تختلف في الحشوة التي توضع بداخلها، فمنها ما يحضّر بالجبن، أو بالسبانخ، أو باللحم أو الخضار، وتقدم مع الشاي، وتعد طريقة لطيفة لتقديمها مع الشاي لضيوفك وخصوصاً في فصل الشتاء.

فطائر محشية بالجبنة

مقادير فطائر محشية بالجبنة

كيلو جبن بلدي

5 بيض

½ قالب زبده

200 غرام بقدونس

العجين:

5 كوب طحين

2 كوب ماء فاتر

2 ملعقة كبيرة خميرة فوريه

3 ملعقة كبيرة سكر

ملح "حسب الرغبة"

½ كوب زيت

طريقة تحضير فطائر محشية بالجبنة

أولاً تقطع الجبنة وتغمر بالماء لحين زوال الملح

ثم تصفى جيداً من الماء وتخلط مع باقي المكونات

ثم يخلط ٢ كوب طحين مع ٢ كوب ماء فاتر وملح وسكر والخميرة وتغطى ترتاح 10 دقيقة

ثم يضاف باقي الطحين وتعجن بالزيت ثم تترك تختمر ساعة

ثم تكور العجينة كور متساوية وتغط بالطحين ثم تفرد وتحشى بالجبن

وأخيراً، تخبز بفرن حرارة 200 من أسفل حتى تنضج ثم يحمر الوجه، وصحتين وعافية.

عجينة هشة للمعجنات

مقادير عجينة هشة للمعجنات

كوبان من الدقيق.

نصف كوب من الحليب.

أربع ملاعق صغيرة من السكر.

ربع كوب من الزيت.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنغ باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب من الماء الفاتر.

طريقة تحضير عجينة هشة للمعجنات

وضع الحليب، والماء، والخميرة في وعاء، ونخلط المقادير جيداً.

إضافة الملح، والزيت، والسكر، ثمّ نمزج المقادير جيداً.

ثم نُغطّي الوعاء، ونتركه جانباً لمدّة عشر دقائق.

ثم نضيف البيكنج باودر، والدقيق إلى المقادير، ثمّ نعجن مرّة أخرى حتى نحصل على عجينة متماسكة وليّنة.

ثم نترك العجينة لمدّة ساعتين حتى تخمر، وصحتين وعافية.

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