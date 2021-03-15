أقراط متميزة لـ عروس 2021.. اختاري ما يناسبك

تقدم مجلة " هاربر بازار "، لعروس 2020 مجموعة متميزة من أقراط الزفاف المتميزة بأشكالها المختلفة واستايلاتها المتنوعة والتي تتناسب مع كافة أذواق الفتيات اللاتي يبحثن عن التميز في ليلة زفافهم.

ونقلاً عن "موقع حلوة" اطلعي على القائمة الآتية بأحدث اقراط 2020:

القطعة الأولى:

لا شئ أفضل من النمط الكلاسيكي للاقراط، ف هذين القرطين المكونان من قطع الماسية الشفافة يضفيان جمال وأنوثة على مظهركِ كعروس لعام 2020.

القطعة الثانية:

من القطع المميزة التي تضفي عليك جمالًا وتزيد من وهج إطلالتك كعروس هذا العام هي الأقراط البيضاء المقرونة بالأحجار الكريمة الملونة باللون الأخضر.

القطعة الثالثة:

هذه القطعة من أقراط ال Stud رقيقة وأنيقة وتناسب عرائس هذا العام.

القطعة الرابعة:

لا شئ يضاهي أناقة ورقة اللؤلؤ، يمكنكِ كعروس ان تطبقي موضة الأقراط الذهبية المزودة بقطع اللؤلؤ بشكلها المموه فهي رائجة للغاية هذا العام.

القطعة الخامسة:

من الموضات الجديدة هو استايل الأقراط التي تغطي منطقة الأذن العلوية وهذه الاقراط بسيطة وانيقة وتضفي انوثة على إطلالتكِ كعروس.

القطعة السادسة:

من الموضات التي راجت بقوة هذا العام هو القطعة المنفردة من الأقراط وهو وضع قرط واحد متدلي ومن الممكن ان يكون القرط مقترن بحبات اللؤلؤ البيضاء.

القطعة السابعة:

يمكنكِ ان تكونِ مختلفة من الأقراط المزدوجة فهي رائجة هذا العام خاصًة للعرائس فهي تضفي عليهن تميزًا وأناقة.

القطعة الثامنة:

يمكنكِ ان لا تضعي أقراط الذهب أو الماس أو اللؤلؤ وتتجهِ للموضة الجريئة وهي الأقراط المكونة من القطع الملونة والاشكال المحفورة فهي ايضًا رائجة وتناسب عروس 2020.

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