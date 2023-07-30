أقوى العطور النسائية المغرية والليلية بالفيرمونات.. تثير الرجل

تتميز العطور حيث العديد من العناصر كالمكونات ودور العطور المنتجة سواء كانت دار متخصصة أم دار خاصة بالأزياء، إضافة إلى الأسعار والمكونات لكن تتميز العطور أيضا باختلاف أنواعها من حيث الإستخدام فنجد أن بعضها تلائم الفترات الصباحية وأخرى تناسب الفترات المسائية وبعض العطور تتميز بملائمتها للأماكن المغلقة والأخرى تلائم الأماكن المفتوحة.

وفي هذا المقال سنقدم لك أبرز خيارات العطور النسائية المغرية والمثيرة التي سيعشقها الرجل:

عطر إيف سان لوران بلاك أوبيوم نوي بلونش

يتميز هذا العطر الأيقوني والشهير من دار الأزياء الباريسية إيف سان لوران باحتوائه على أبرز النوتات الأكثر إغراءً وقوة وهي نوتة الأرز المر حيث يمتزج الأرز المر في هذا العبير القوي مع نوتات الفانيلا الحلوة والإغوائية جنبا إلى جنب مع نوتة القهوة التي يشتهر بها خط عطر "بلاك أوبيوم" فتتصدر في المقدمة الخاصة بالعطر اليانسون والبروني ونوتة الارز التي يتميز بها هذا العطر الجريئ.

أما في قلب العطر فيتربع زهر الفاونيا وبراعم البرتقال والقهوة لمزيد من القوة والفوحان في العطر، أما في قاعدة العطر فيتصدر الكاراميل والحليب والفانيلا المشهد لقوة أثيرية ومغرية فريدة.

عطر سكاندال باي نايت من جان بول جوتيه

يتميز هذا العطر الأيقوني من جان بول جوتييه بأنه الإصدار الأكثر إغراءً ونعومة من خط "سكاندال" الشهير حيث يتميز هذا الإصدار بتعزيز جرعة العسل الموجودة في العطر بحيث يصبح أكثر أنوثة وقوة في ذات الوقت حيث يفتتح الاريج الساحر بمقدمة عالية النشاط من مسك الروم والعسل والكرز وحبوب التونكا أما بالنسبة لقلب العطر الأثيري فيتألف من الباتشولي الساحر الممزوج بجرعة عالية من العسل لثبات ووفوحان عاليين.

وفي اختتام العطر يتصدر العسل الأسود وعسل هاييتي الرائحة لتأثير مغري من الفيرمونات النسائية ليستمر طويلا.

من جيفونشي عطر "لونتاردي" يكسر الحدود

يأتي عطر "جيفونشي لونتاردي" الذي يصنف على أنه أكثر عطور الدار أيقونية على مر التاريخ ليميز النساء بلمسة من الجرأة والقوة والإغراء بلمسات حالمة من الإفتتاحية التي تتألق بالكمثرى والبرغموت المر والقوي أما في قلب العطر فيتألق كل من مسك الروم و زهر البرتقال ببريق خيالي من الرائحة المشرقة التي تعطي شعورا بالحيوية والإضاءة والشغف ليختتم العطر بياسمين سامباك مع الباتشولي والفانيليا والأمبروكسان مع نفحة من نجيل الهند.