بيربيري تطلق العطر النسائي الجديد "Burberry Goddess"

في الأول من يوليو 2023 أطلقت العلامة البريطانية العريقة بيربيري العطر النسائي جديد في مجموعة عطورها النسائية التي تعبر عن خط عطور جديد ومستقل بحد ذاته.

عطر BURBERRY GODDESS، الذي أعلن عنه على أنه "عطر جورموند" أي عطر لذيذ بنوتات فانيليا مبالغ بها باستخدلم أكثر من أربعة أنواع من الفانيليا الفاخرة لابتكار هذا العطر الجديد، بمكونات اللافندر أيضا ورائحة الخزامى ويأتي هذا العطر مباشرة بعد الخط النسائي الذي لاقى نجاحا منقطع النظير وهو خط "بيربيري هير" الذي أصدر في صيف عام 2019.

النظرة المستقبلية لعطر بيربيري الجديد

وصفت أمانديني كليرك ماري العطر الجديد والأنف العطري وراء أشهر عطور الدار على أنه: كان هدفي الأولي لـ Burberry Goddess هو التوسع في الاستخدام الشائع للفانيليا لتقديم نوع جديد من التجربة العطرية الغنية.

لهذا الغرض، استخدمت ثلاثة أنواع مميزة من خلاصة الفانيليا. الأول هو الفانيليا، الذي يوفر ألمع روائح الفانيليا الخشبية الممكنة. ثم استخدمت Firgood ™، المعروف أيضًا باسم "Vanilla Caviar"، لأول مرة في العطر.

يضيف هذا المكون الجديد والمبتكر فانيليا حلوة وغنية وحيوانية. أخيرًا، فإن الفانيليا أبسولو أغمق وأكثر ثراءً، مما يعزز العطر بمظهر غامض حليبي.

المكونات العطرية الغنية



يأتي العطر الجديد مغلفا بأناقة بريطانية كلاسيكية مستوحاة من الأناقة الإنجليزية المستوحاة من مكونات الأراضي الباردة ونباتات الفانيليا الطبيعية التي تجتاح العطر لتلفه بأناقة الروائح الـ"جورموند" الأنيقة. بإفتتاحيةمن منقوع الفانيليا واللافندر العشبي الذي يضفي عنصر الصدمة على الرائحة الأنيقة والرصينة.

أما في القلب الغني بالرائحة الكريمية اللذيذة التي تعزز ألق الحلاوة في العطر نشم كافيار الفانيليا الغني بالروائح الباردة والمتألقة لنصل إلى القاعدة بمستخلص الفانيليا والنيرولي الذي يضفي انتعاش لطيف إلى الرائحة الغنية.

بالإضافة إلى ذلك، أثناء عملية صنع هرم الفانيليا المثالي، تم تغليف الفانيليا بنوتة من خلاصة اللافاندر اللامعة من بروفانس ونفحات ترابية من جذور الكاكاو والزنجبيل، مما يوفر توازنا عطريا لكل نوتة من الفانيليا.

يتوفر عطر Burberry Goddess في زجاجات بحجم 30 مل و 50 مل و 100 مل. وجل الاستحمام Burberry Goddess (200 مل) ولوشن الجسم (200 مل) وعبوة جديدة (150 مل) تكمل المجموعة.

متوفر اعتبارًا من 1 يوليو على موقع Burberry.com وحصريًا في متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بالسفر.