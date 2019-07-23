أكثر من طريقة لاستخدام الكراوية لإنقاص الوزن

إنقاص الوزن يعد بمثابة مهمة شاقة بالنسبة للكثير منا، وعلى الرغم من توافر العديد من الطرق والوصفات لحل مشكلة الوزن الزائد، إلا أن بعضها إما قد يكون خطيرًا أو غير فعالًا، لكن هناك حل آخر بسيط وطبيعي وفعال أيضًا، وهو الكراوية.

فبالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية، تعرف بذور الكراوية بفعاليتها في تعزيز فقدان الوزن، كما تعد مثالية لما بعد الحمل، حيث تقلل الكراوية من احتباس الماء في الجسم، وذلك لأنها تحتوي على زيت عطري يُعرف باسم الثيمول أو الفينول، يتميز بمفعوله المطهر وخصائص مضادة للالتهابات، كما يساعد على تعزيز عملية الآيض وغيره من الميزات التي لا تحصى.

ومن خلال مجلة "بوليوود تشاديس"، إليكِ 3 طرق لاستخدام الكراوية لإنقاص الوزن:

ماء الكراوية المغلي

حمصي ملعقتين صغيرتين من بذور الكراوية، ثم اتركيها بضعة دقائق حتى تهدأ قبل إضافتها إلى 500 ملغم من الماء المغلي مع الانتظار حتى يتحول لون الماء إلى البني، وبعد ذلك انتظري دقائق حتى يبرد، ثم صفي الماء واشربيه على مدار اليوم.

ماء الكراوية والعسل

لتعزيز فعالية الكراوية لإنقاص الوزن، يمكنك إضافتها إلى العسل من خلال ترك حفنة من بذور الكراوية في كوب ماء بين عشية وضحاها، وفي صباح اليوم التالي، صفي الماء ثم أضفي إليه ملعقة صغيرة من العسل واشربي الخليط على معدة فارغة كل يوم.

خليط بذور الشمر مع الكراوية

أضيفي نصف ملعقة صغيرة من بذور الكراوية المحمصة وملعقة صغيرة من بذور الشمر المحمصة أيضًا إلى ما يعادل 4 أكواب من الماء واتركيه يغلي.

اتركي الخليط يغلي حتى تلاحظي يتغير لونه، ثم ضعيه جانبًا حتى يبرد، واشربيه على مدار اليوم، فهذا الخليط يعد بديلًا صحيًا للقهوة.

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