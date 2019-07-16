تعرفوا على رجيم الصيام المتقطع

رجيم الصيام المتقطع هو رجيم يعتمد على مبدأ 5:2 اي تناول الطعام طوال اليوم مع استهلاك 500-600 سعر حراري خلال يومين غير متتالين من الاسبوع. بمعنى آخر، ويمكنك تناول ما يقرب من 600 سعر حراري خلال يومين فقط خلال الاسبوع لكن غير متتاليين.

لكن ينصح خلال الأيام التي يمكن فيها تناول الطعام دون تحديد السعرات، بضرورة مراقبة السعرات الداخلة للجسم بحيث لا تكون فائضة عن الجسم ولا يتم حرقها.

ومن أهم فوائد رجيم الصيام المتقطع:

1- تحسين عمل الهرمونات وخلايا الجسم لاصلاح التلف الذي يصيبها.

2- ارتفاع هرمون النمو وزيادة الكتلة العضلية بالجسم ورفع معدل حرق الدهون في الجسم.

3- تحسين مستويات الانسولين في الجسم وانخفاضها.

4- أحداث تغيرات في الجينات.

5- تحسين جودة الحياة وإطالة العمر.

6- التخلص من دهون الكرش.

7- خفض نسبة الكوليسترول والدهون في الجسم وتقليل خطر أمراض القلب.

8- محاربة الالتهابات في الجسم.

9- الوقاية من السرطان.

10- تعزيز عمل الخلايا العصبية والوقاية من الزهايمر.

11- محاربة الشيخوخة المبكرة.

وتجدر الإشارة الى ضرورة استشارة الطبيب قبل القيام بهذا الرجيم وغيره من أنواع الحميات لإنقاص الوزن، كما أن الرجال قد يستفيدون أكثر من رجيم الصيام المتقطع عن النساء، وسجلت حالات انقطاع الطمث عند بعض النساء عند اتباع هذا الرجيم.

كما أن النساء اللواتي يعانين من مشاكل في الخصوبة والحمل والرضاعة الطبيعية لا ينصحن باتباع هذا النوع من الرجيم

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