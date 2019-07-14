15 نصيحة قد تمنحك حياة أطول وأفضل

تعتبر الحياة الأفضل هي الغاية التي يسعى إلى تحقيقها كافّة الناس حول العالم ومن مختلف الأعمار، وذلك حتى ينعموا بالراحة النفسية، والسعادة، والرضى عن الذات، إلا أنّه في بعض الأحيان قد يتعرّض الإنسان في طريقه إلى الصعوبات والمشاكل، وهذا أمرٌ لا بدّ منه، ولكن هناك بعض النصائح التي سنقدّمها لكم في هذا المقال والتي تساعد على الوصول إلى الحياة الأفضل والأطول:

1- المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا.

2- اشرب الشاي الأخضر مرتين يوميًا.

3- اعتني بنظافة أسنانك مرتين في اليوم .

4- تناول سمك السالمون مرة كل أسبوع على الأقل.

5- حاول أن تنام على جانبك الأيمن، حتى تخفف الضغط على قلبك.

6- لا تأكل أي شيء قبل 3 ساعات من موعد نومك.

7- أطلق العنان لضحكاتك.

8- قم بتمرينات الضغط مرتين في الأسبوع.

9- تنفس بعمق عندما تشعر بالتوتر.

10- تمدد عند نهوضك من الفراش.

11- ارقص كلما شعرت بالحاجة لذلك، لا تأبه بمن حولك.

12- تناول حبة واحدة من الفواكه يوميًا.

13- احرص على غسل يديك بالصابون.

14- من الأفضل استخدام زيت جوز الهند كبديل لزيت الذرة في الطهي.

15- تجنب شرب الكحول.

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