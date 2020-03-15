أكثر 14 مكان يمكنك السفر إليه وأنت مطمئن في 2020

يمكن للعالم أن يبدو كأنه مكان مخيف ومرعب في بعض الأحيان، ولكن في الواقع هناك العديد من الوجهات التي بات بإمكانك استكشافها دون القلق من أي شيء قد يهدد أمنك وسلامتك.

وبينما لا يوجد هناك أي مكان يخلو من الجرائم، إليك بعض الأماكن الأكثر أمنًا في عام 2020 والتي يمكنك السفر إليها وأنت مطمئن:

1- أستراليا

تعد أستراليا من بين أكثر الوجهات أمانًا في 2020، فبحسب البحوث والدراسات السنوية، تحتل أستراليا المراكز الأولى فيما يخص الفئات السكانية بما في ذلك جيل الألفية، والأطفال والناضجين، وإضافة إلى ما سبق، حصلت أستراليا مؤخرًا على لقب "وجهة العام" من مجلة "Travel and Leisure"

2- نيوزيلندا

تأتي نيوزيلندا في المرتبة الثانية بعد أستراليا من حيث الأماكن الأكثر أمنًا في العالم، حيث سيجد كل من يسافر إليها السلام والراحة النفسية والتنوع في كل شيء

3- السويد

يفضل الأشخاص ذوي الأعمار المتوسطة والناضجين السفر إلى السويد على اعتبار أنها من أكثر الوجهات أمنًا في العالم، وبحسب الدراسات، فإن الأمة الإسكندنافية كانت تسمى سابقًا "الدولة الأكثر شهرة في العالم".

4- إيطاليا

على الرغم من تواجد أعداد هائلة من الناس في أماكن مثل روما والبندقية والتي من شأنها خلق بعض التوتر و القلق، إلّا أن الأمن والسلامة لا يمكن أن يكون مصدر قلق أبدًا لأي شخص يزور إيطاليا، وهناك الكثير من العوامل الأخرى التي تجعل هذه البلد الرائع من الأماكن المرغوبة في عام 2020.

5- هولندا

تحافظ أمستردام حتى الآن على مكانها كواحدة من أكثر المدن المرغوبة في العالم، وكدولة بشكل عام تعتبر هولندا بلا شك من المناطق الأكثر أمنًا.

6- فرنسا

كحال باقي الدول الأوروبية، فلا يزال الإرهاب مصدر تهديد وقلق لدى العديد من المسافرين لفرنسا، ولكن بشكل عام تعتبر وجهة آمنة وبالتأكيد لا يمكن أن تكون خارج هذه القائمة، حيث أن الملايين تسافر سنويًا إلى هناك لالتقاط الصور بجانب برج إيفل وللتسوق والمشي في الشانزلزيه.

7- إيرلندا

تعتبر إيرلندا من الوجهات المرغوبة بشكل كبير، حيث أنها استطاعت جذب المسافرين الأثرياء كونها من أكثر الأماكن التي تعطي الشعور بالأمان.

8- اليونان

تعد اليونان وخاصة الجزر اليونانية الرائعة، من بين الخيارات الأكثر أمنًا للمسافرين في عام 2020، حيث تحتل المرتبة التاسعة بالوجهات الأكثر أمنًا بحسب الدراسات التي عززها السكان المحليين.

9- اليابان

مع استضافة طوكيو للألعاب الأولمبية في عام 2020، سيسر المسافرين عندما يعلمون أن اليابان تحتل المراتب الأولى بين أكثر الوجهات أمانًا في العالم، وأكثر من ذلك كان هناك المزيد من الإجراءات والتعزيزات الأمنية تجهيزًا لاستضافة الألعاب الأولمبية.

10- الدنمارك

استطاعت الدنمارك أن تحصل على 94% على مؤشر "SafeAround"، وهذا يجعلها من بين أكثر البلدان أمانًا التي يمكنك زيارتها، إلى جانب ما سبق فإن معدلات الجريمة هناك منخفضة والسكان المحليين ودودين جدًا.

11- فنلندا

واحدة من أكثر الدول المشهورة بالسعادة، فهمي دولة آمنة وتحتل المراتب الأولى أيضًا في الأمان والسلامة، لذا يمكن السفر إلى هناك دون القلق من أي شيء.

12- النرويج

تنضم النرويج إلى جاراتها الأسكندنافية السويد وفنلندا من حيث أكثر وجهات السفر أمانًا في العالم في عام 2020، وحتى في المدن الكبرى مثل أوسلو، فإن معدلات الجريمة هناك منخفضة جدًا.

13- سويسرا

على الرغم أن سويسرا تأثرت مؤخرًا بعد حدوث انهيار جليدي في أحد مناطقها، إلّا أن في المجمل تعد سويسرا من بين أكثر أماكن العالم أمانًا والتي يمكنك زيارتها والاستمتاع بوقتك فيها دون الخوف من أي شيء.

14- جزر مارشال

يمكن أن يكون المحيط الهادئ مكانًا مرعبًا لدى الكثيرين، ولكن جزر مارشال واحدة من الوجهات الأقل خطورة في العالم، حيث كانت تخضع في الماضي لإدارة الولايات المتحدة كجزء من منطقة تحت الوصاية لمدة أربع عقود، وحصلت على استقلالها في 1986.

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