بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول وإصابة الآلاف من الأشخاص حول العالم به، يواجه السياح مشكلة حقيقية في اختيار الوجهات السياحية المناسبة للسفر إليها، والتي يضمنوا فيها الاستمتاع بوقتهم، وكذلك عدم التعرض لأي عدوى.

والجدير بالذكر، فيروس الكورونا هي عائلة كبيرة من الفيروسات التاجية تسبب المرض لدى البشر والحيوانات، وتتراوح شدة أعراض المرض لدى الإنسان من نزلات البرد إلى التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).

وفي هذا المقال نقدم لكم وجهات سياحية لا يوجد فيها فيروس كورونا:

1- تركيا

تقع دولة تركيا في موقع جغرافي مميز، فهي تقع بشكل جزئي في قارة آسيا وفي قارة أوروبا، وتقع على مفترق طرق منطقة البلقان، والقوقاز، والشرق الأوسط، وشرق البحر الأبيض المتوسط، ويتراوح امتدادها من الشمال إلى الجنوب بين 480-640 كيلومتر، ويبلغ نحو 1609 كيلومتر من الغرب إلى الشرق.

يحد دولة تركيا من الشرق أذربيجان وإيران، ومن الجنوب الشرقي العراق وسوريا، ومن الشمال البحر الأسود، ومن الشمال الشرقي جورجيا وأرمينيا، ومن الجنوب الغربي ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط ​​وبحر إيجة، ومن الشمال الغربي دولة اليونان وبلغاريا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 783,562 كيلومتر مربع، منها 769,632 كيلومتر مربع يابسة، و13,930 كيلومتر مربع من الماء.

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2- قبرص

دولة قبرص هي دولة قائمة على جزيرة تقع في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى الجنوب الشرقي من أوروبا، وشمال الغربي من آسيا، وقد حصلت على استقلالها عن بريطانيا عام 1960، ثمّ أعيد تقسيمها إلى قسمين من قبل تركيا بعد تدخلها العسكري عام 1974، قسم بأغلبية سكان يونانية، والقسم الأخر بأغلبية سكان تركية، حتى تم عام 1983 إعلان قيام جمهورية شمال قبرص التركية في الجزء التركي، ولا بد من الإشارة إلى أنّ مساحة دولة قبرص تصل إلى ما يقارب 9,250كم²، ويطلق مصطلح ميزاوريا على السهل المتمركز في منتصف البلاد.

جزيرة قبرص تتمتع بالمناخ المعتدل حيث يكون فصل الصيف جافاً بينما فصل الشتاء يمتاز بالاعتدال، وتظهر الشمس في هذه الجزيرة 300 يوم في السنة، وتسقط الأمطار خلال خمسة أشهرٍ تمتد ما بين شهري نوفمبر ومارس.

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