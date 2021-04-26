أكلات رمضان 2021: دجاج بالخضار والكاجو

دجاج بالخضار والكاجو حيث يعتبر من أسهل الأطباق التي من الممكن تحضيرها من الدجاج طبق الدجاج مع الخضار والكاجو، نقدم لكم أكلات رمضان 2021 من الشيف ديما حجاوي، نتمنى أن تنال إعجابكم.

المقادير:

٤/١ كوب زيت نباتي لتقلية الدجاج

٨ صدورة دجاج

٢ ملعقة كبيرة طحين

٢ ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

٢/١ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

الصلصة:

٢/١ كوب صويا صوص

٤/١ كوب صلصة المحار

ملعقة كبيرة نشا

٢ ملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة زيت سمسم

ملعقة كبيرة خل الارز

١ كوب من الماء البارد

٢ كوب جزر مقطع

٢ كوب فلفل ملون مقطع

٤ كوب بروكلي مقطع

٤/١ كوب بصل اخضر مقطع

١ كوب كاجو محمص

٢ ملعقة كبيرة سمسم

طريق التحضير:

اول شي غلفت الدجاج بالطحين والنشا والبيكنغ باودر والبيكنغ صودا والملح ( ما تكتروا لانه في صويا صوص) والفلفل الاسود والبابريكا المدخنة( أساسية للنكهة وللون)

ضعي ما يقارب ٤/١ كوب زيت نباتي واقلي الدجاج على دفعات( ٣ مرات)

قلبي البصل بالزيت ثم أضيفي البروكلي والجزر ثم الثوم والزنجبيل

اضيفي الفلفل الملون وقلبي لمدة دقيقتين. وارجعي الدجاج للخليط.

في طبق جانبي اخلطي صلصة الصويا وصلصة المحار والعسل والنشا وزيت السمسم وخل الأرز والزيت النباتي والقليل من الماء البارد.أضيفي الصلصة للخليط وحركي. واخيرا اضيفي البصل الاخضر والسمسم والكاجو وقدميها مع الأرز.

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