تختلف طقوس الاحتفال بعيد الفطر وأجوائه المرحة من دولة لأخرى فى كل عام ، لكن أكلات عيد الفطر تظل هى السمة الرئيسية غالباً فى احتفالات المسلمين فى كل دول العالم بهذه المناسبة المباركة.

وتعد مائدة عيد الفطر مهمة جداً بوجود أطباق عيد الفطر خصوصاً في أول يوم عيد الفطر حيث تجتمع العائلة على مائدة الطعام بفرح وسعادة، وفي صباح عيد الفطر يتبادلون فيه التهاني والزيارات، ويعطفون على الفقراء، ويأكلون المعمول.

وبمناسبة قدوم عيد الفطر نقدم لكم أفضل أكلات عيد الفطر المبارك

أكلات عيد الفطر في الأردن

المنسف الاردني من أشهر الاكلات الشعبية في عيد الفطر، ومن أشهر الاكلات الشعبية في عيد الفطر بالأردن والتي تقدم في عيد الفطر المبارك هي الزيجات والتي تعتبر نوعا من الحلوى والتي يتم تحضيرها من العسل الأبيض والدقيق ويتم تناولها على وجبة الإفطار، أما في وجبة الغداء فيتم تناول بعض الأطعمة ومن أشهرها المنسف، والذي يعتبر وجبة أساسية في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك.

وتشتهر الاردن بتحضير "الزيجات" كأشهر اكلة شعبية لعيد الفطر، وهى حلوى شهيرة بالبلاد يتم تحضيرها من الطحين و العسل الابيض لتناولها مباشرة بعد صلاة العيد. ويعد "المنسف" اشهر اكلة شعبية في عيد الفطر كوجبة الغداء الرئيسية في أول يوم من ايام العيد.

أكلات عيد الفطر في فلسطين

بسبب القرب الجغرافي والثقافي للفلسطينيين من مصر فقد اشتقوا منهم الكعك في الصباح والفسيخ والرنجة والأسماك المملحة عند الغداء، ويشتهر قطاع غزة بتنويع أطباق عيد الفطر ما بين الحلويات والأسماك المملحة فيحرصون على تناول الفسيخ لتعويض الأملاح المفقودة خلال شهر الصيام بالإضافة للسماقية وهي أكلة تراثية مشهورة في فلسطين وهي تتكون من السماق واللحم والحمص والدقيق والثوم والطحينة وغيرها من المكونات، وعلى الرغم من الأوضاع المالية المتأزمة لسكان القطاع بالإضافة إلى الحصار الذي يعيشونه فإنهم يصممون دائما على إحياء عادات عيد الفطر والحفاظ على عاداتهم في إعداد أكلاته المميزة والمتنوعة.

أكلات عيد الفطر في السعودية

من أشهر الأكلات التي تقدم في السعودية هي الحلويات مثل اللقيمات، المعصوب، عصيدة السكر، المعمول والغريبة، ومن أشهر الاكلات الشعبية في عيد الفطر على وجبة الغداء فيحرص السعوديون على تقديم الكبسة والتي تحضر من اللحم والأرز وهو طبق يناسب المناسبات والأعياد.

أكلات عيد الفطر في سورية

لكل البلاد العربية تقاليدها الثابتة في الطعام وأحيانا رغبتها في الابتكار والأخذ والاستعانة بمطابخ شقيقة، إلا سوريا بسبب ثراء مطبخها لا تحاول الابتكار بل تحاول إحياء التراث والحفاظ عليه على الدوام لدرجة أن المطبخ السوري ينتشر كالنار في الهشيم في كل بلدان المنطقة العربية، وبالتالي بسبب ثراء المطبخ العربي تتنوع أطباق عيد الفطر في المناطق السورية لدرجة أنك تجد أنه ربما كل بيت يطبخ أو يعد أكلات مختلفة وفي نفس الوقت وثيقة الصلة بالمطبخ السوري وبالأكلات السورية المعتادة، ولعل حلويات المعمول المحشو من أشهر الحلويات التي لابد وتجدها على المطبخ السوري في الصباح، بالإضافة إلى البرازق الشامية المعروفة والتي يحب أهل الشام تناولها في الصباح بعد الفراغ من صلاة العيد وتقديمها على الموائد للزوار والمعايدين، أما في الغداء فيغلب الفتوش كأشهر الأكلات الشامية.

أكلات عيد الفطر في مصر

يحرص المصريون على تناول بعض الأكلات ومنها الحلويات مثل الكعك، البسكويت، البيتي فور وغيرها من الحلويات، كما يحرص الكثيرون على تناول الفسيخ والرنجة في أول أيام العيد أو استدبالها بأصناف الأسماك المختلفة وتعد أكلات أول يوم عيد الفطر، كما يتم تناول بعض المسليات مثل الترمس والسوداني.

أكلات عيد الفطر في الإمارات

تشتهر الإمارات بتقديم بعض الأطباق في عيد الفطر المبارك ومنها الثريد وهو عبارة عن خبز بمرق اللحم، والهريس والذي يعد من أكلات أول يوم عيد الفطر والذي يحضر من اللحم والقمح المجروش، هذا إلى جانب الحلويات التي تقدم في هذه المناسبة السعيدة.

أكلات عيد الفطر في اليمن

تقدم اليمن بعض الأكلات الشعبية في عيد الفطر المبارك ومنها الزربيان والذي يحضر من اللحم والبطاطس والزبيب، كما تشتهر أيضا بتقديم أكلة بنت الصحن، والتي تعتبر نوعا من الحلويات وهي عبارة عن فطائر يتم تحضيرها بعسل النحل.

أكلات عيد الفطر في المغرب

يتميز المغرب العربي بأكلاته المميزة والشهية وخاصة في الأعياد حيث يتم تقديم الفطائر المغربية ومنها الرغايف والملاوي والحلويات ومنها كعب الغزال، كما يتم تقديم أكلات شعبية على وجبة الغداء ومنها الكسكس والطواجن المغربية المختلفة التي تحضر من اللحم وأيضا البسطيلة.