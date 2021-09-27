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أكملي أناقتك مع شنط بوتيغا فينيتا 2021

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:30
شنط بوتيغا فينيتا
شنط بوتيغا فينيتا

لقد أصبحت حقيبة اليد واحدة من أهم عناصر الموضة والتي لايمكن أن تكتمكل إطلالتك من دونها، وكعادتها يقدم موقع mytheresa  للحقائب النسائية بأشكال متنوعة وأحجام متعددة لتناسب جميع الأذواق شنط بوتيغا فينيتا. 


 
في مجموعة 2021 يمكنكم أن تجدوا مجموعة جميلة من الشنط  "بوتيغا فينيتا" حقيبة صغيرة بسلسلة جلد عجل ناباالفاخر بألوان عصرية تناسب أحدث خطوط الموضة. 

شنط بوتيغا فينيتا

شنط بوتيغا فينيتا

شنط بوتيغا فينيتا

شنط بوتيغا فينيتا

بوتيغا فينيتا اسم يحفز الاستقلالية والتميز من خلال الحرفية المبتكرة منذ عام ١٩٦٦ بإدارة دانييل لي وتوجيهاته حيث يسكن الإبداع روح تصاميمنا. 

رأت بوتيغا فينيتا النور لأول مرة في مدينة فيشينزا، وهي تفتخر بجذورها الإيطالية وتحافظ في نفس الوقت على صورتها الإبداعية العالمية. إنها علامة تجارية شاملة تقدم منتجات حصرية. بوتيغا فينيتا، اسم يعكس المشاعر ويجسد الجمالية في آن واحد.

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كلمات دالة:شنط بوتيغا فينيتاشنطحقيبة اليد

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