أكملي أناقتك مع شنط بوتيغا فينيتا 2021

لقد أصبحت حقيبة اليد واحدة من أهم عناصر الموضة والتي لايمكن أن تكتمكل إطلالتك من دونها، وكعادتها يقدم موقع mytheresa للحقائب النسائية بأشكال متنوعة وأحجام متعددة لتناسب جميع الأذواق شنط بوتيغا فينيتا.





في مجموعة 2021 يمكنكم أن تجدوا مجموعة جميلة من الشنط "بوتيغا فينيتا" حقيبة صغيرة بسلسلة جلد عجل ناباالفاخر بألوان عصرية تناسب أحدث خطوط الموضة.

بوتيغا فينيتا اسم يحفز الاستقلالية والتميز من خلال الحرفية المبتكرة منذ عام ١٩٦٦ بإدارة دانييل لي وتوجيهاته حيث يسكن الإبداع روح تصاميمنا.

رأت بوتيغا فينيتا النور لأول مرة في مدينة فيشينزا، وهي تفتخر بجذورها الإيطالية وتحافظ في نفس الوقت على صورتها الإبداعية العالمية. إنها علامة تجارية شاملة تقدم منتجات حصرية. بوتيغا فينيتا، اسم يعكس المشاعر ويجسد الجمالية في آن واحد.

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