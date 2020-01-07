أكملي إطلالتك بلمسة من وحي مكياج نجمات غولدن غلوب 2020

مع حرص النجمات على اختيار اطلالات خلابة تتميز بلمساتهن الخاصة، يحرصن أيضًا على اكمال اطلالاتهن بمكياج مميز يضفي مزيدًا من الجاذبية، فالمكياج جزء أساسي من الاطلالة وهو ما يمنح الإطلالة طابعها الخاص.

ومع ما شهدناه من أجمل الاطلالات لجمات هوليوود في حفل غولدن غلوب 2020، اخترنا لكِ من مجلة "إل" الفرنسية أبرز اطلالات مكياج نجمات الحفل لتستلهمي منها ما يعجبك:

جوي كينج

بدلا من الذهبي أو درجات البرونزي، بدت الممثلة الأمريكية الشابة ذات الـ 20 عامًا في غاية الجاذبية بعينين يزينهما الفضي البراق مع لمسة بسيطة من الآيلاينر مما أبرز جمال عينيها، كما أكملت اطلالتها بأحمر شفاه هادئ.

جينيفر لوبيز

أكملت جينيفر اطلالتها بمكياج عيون قوي اعتمد على درجات داكنة من الارجواني بالإضافة إلى لمسات من البرونزي والذهبي، واختارت ملمع شفاه وردي هادئ مائل إلى النيود مع التركيز على ابراز وجنتيها.

لوسي بوينتون

بالإضافة إلى خياراتها المميزة في الأزياء، عادة ما تلفت لوسي الأنظار بمكياج مختلف واستثنائي، وخاصة فيما يتعلق بالعيون، وفي حفل الغولدن غلوب هذا العام، اعتمدت لوسي مكياج براق من الفضي والميتاليك ونسقته مع آيلاينر جرافيكي لإكمال اطلالتها، بينما اختارت احمر شفاه نيود.

هذا ويمكنك اعتماد هذه الاطلالة اثناء حضور مهرجان أو حفل تنكري، كما يمكنك استلهام منها فكرة اعتماد آيشادو براق بلون واحد لإكمال اطلالتك.

ويني هارلو

اختارت ويني مكياج عيوني سموكي قوي اعتمد على الأسود البراق مع لمسة من الأزرق الزاهي، مما أبرز عينيها ومنحها نظرة آسرة، بينما اعتمدت احمر شفاه هادئ للغاية، وإذا أردتِ يمكنك اعتماد مثل هذه الاطلالة من أجل سهرة مميزة واحرصي على اختيار احمر شفاه هادئ حتى لا يبدو مكياجك مبالغ فيه.

بريانكا شوبرا

على غرار نجمة بوليوود، يمكنك اكمال اطلالتك الارجوانية او الوردية بأحمر شفاه أحمر مع مكياج عيون ناعم يعتمد على الدرجات الترابية الناعمة.

كيري واشنطن

اختارت كيري آيشادو فضي ونسقت معه لمسة كلاسيكية بالآيلاينر الأسود مع احمر شفاه زاهي تميز باللون الأحمر المائل إلى البرتقالي، ويمكنك اعتماد مثل هذا المكياج في مناسبة رسمية او سهرة مميزة، كما يمكنك اختياره لمختلف التصاميم والألوان.

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