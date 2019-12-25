نظرة على أجمل إطلالات نجمات بوليوود على السجادة الحمراء خلال 2019 

من حفل توزيع جوائز فيلم فير وآيفا إلى مهرجان كان وغيره، تصدرت نجمات بوليوود المشهد بأجمل الإطلالات على مدار 2019، وخطفن الأضواء بأزياء خلابة تنوعت بين الكلاسيكي والحالم والعصري أيضًا.

لذا وقبل توديعه، نستعرض من خلال مجلات "ميس ميلاني" و"دي بي بوست" و"دبليو آي أوه إن"، بالإضافة إلى موقع "ماشابل" وصحيفة "هندوستان تايمز"، أجمل اطلالات نجمات بوليوود على السجادة الحمراء خلال 2019:

ديانا بينتي

بدت الممثلة ديانا بينتي في غاية الجاذبية والاناقة بفستان دون اكمام ذا لمسة ملكية من توقيع أشهر مصممي أزياء تركيا "نيدريت تاكيروجلو"، وتميز فستانها بتصميم الأميرات مع طبقات مزينة بالريش فضلًا عن تصميمه البراق، وأضفت ديانا مزيدًا من الجاذبية لإطلالتها بمكياج وتسريحة كلاسيكية أنيقة.

أنانيا باندي

خلال حفل "جوائز الشاشة"، لفتت أنانيا الأنظار بإطلالة جمعت بين العصرية والنعومة من وحي "البجعة السوداء"، حيث تألقت بفستان أسود منفوش من علامة "غوري آند ناينيكا"، وتميز بتصميم الطبقات البراقة، وتميز الجزء العلوي بقصّة صدر V جريئة، واكملت اطلالتها بكعكة عالية ومكياج لافت.

كريتي سانون

اختارت كريتي اطلالة أنيقة من توقيع المصمم الخليجي "سوف الجسمي"، حيث تألقت بفستان أبيض طويل متلألئ ومزين بالريش بأكمله، كما أكلمت اطلالتها بتموجات ومكياج غلب عليهما الطابع الكلاسيكي، وذلك أثناء حضور حفل "جوائز الشاشة".

كاجول

بدت النجمة الهندية كاجول مشرقة وفي غاية الجاذبية أثناء حضور حفل "فيلم فير"، حيث أطلت بفستان أصفر مشع تميز بتصميمه الانسيابي ذا الكسرات واكمام واسعة ذات شق كبير، واكملت اطلالتها بشنيون أنيق ومكياج ناعم.

آيشواريا راي

بأكثر من اطلالة مميزة، خطفت ملكة جمال العالم الأضواء في مهرجان كان 2019، حيث أطلت بفستان أبيض رائع مزين بالريس من توقيع علامة "آشي ستوديو"، كما ظهرت في اطلالة أخرى بفستان ميتاليك جذاب باللون الذهبي تميز بتصميم حورية البحر من توقيع المصمم "جين لويس سباجاي".

شروتي حسن

بفستان أحمر ذا شق عالي وقصّة صدر على شكل قلب، خطفت شروتي الأنظار خلال إحدى حفلات فيلم فير، وتميز الفستان بتصميم من وحي فستان الأميرات وكيف أضفت لمسة مميزة لإطلالتها بحذاء فوشيا مع للمسة عصرية بتسريحة الكعكة العالية ومكياج ناعم.

بريانكا شوبرا

بالإضافة إلى آيشواريا، لفتت بريانكا الأنظار بإطلالات مميزة في كان 2019، وخاصة فستانها الأسود من "روبرتو كافالي"، المرصع بحبات الشواروفسكي المتلألئة، وتميز بشق عال كشف عن رشاقتها، بالإضافة إلى فستان آخر أطلت به وكأنها عروس من توقيع اللبناني "جورج حبيقة".

جانفي كابور

خلال حفل Vogue x Nykaa Fashion: The Power List، بدت جانفي في غاية الرقة والجاذبية، حيث أطلت بفستان أبيض قصير مزين كاملًا بالريش وذا حزام براق ناعم يزين الخصر، كما أكملت اطلالتها بلمسة من وحي سندريلا، حيث ارتدت حذاء شفاف براق، وكان مكياجها ناعمًا وتسريحتها بسيطة.

ديبيكا بادوكون

بإطلالة أرجوانية من توقيع "غوراف غوبتا"، أشعلت ديبيكا السجادة الحمراء في حفل آيفا 2019، بفستان غاية في الجاذبية تميز بتصميمه الانسيابي البراق والمزين بالريش، كما تميزت الاطلالة بكاب طويل ذا طرحة طويلة أيضًا تنسدل على الأرض.

المزيد من إطلالات المشاهير:

ألمع نجوم بوليوود يتألقون في حفل The Power List 2019 (صور)

النجمات يتألقن في حفل توزيع جوائز الموضة 2019.. شاهدي (بالصور)