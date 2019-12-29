تعرفي على موضة طلاء الأظافر في عام ٢٠٢٠  (صور)

أوشك العام الجديد على بدايته وستبدأ معه اتجاهات وصيحات الموضة في الانتشار وطلاء الأظافر من أهم تلك الصرعات التي تهتم بها السيدات.

ونشرت مجلة "هاربر بازار" النسائية، احدث صيحات طلاء الأظافر التي ستسود بقوة مع حلول العام الجديد 2020، اطلعي على هذه القائمة واختاري ما يناسبك منها:

الأشكال الكونية:

من الصرعات التي ستنتشر بقوة في عام2020، من الممكن أن تطبقيه بخلفيته السوداء والنجوم والاشكال الكونية البيضاء أو بخلفية بنية اللون مع رسومات فضائية لامعة.

الظلال الزرقاء:

سيسود اللون الأزرق بدرجاته المختلفة سواء الغامقة أو الفاتحة بقوة في العام الجديد فهو من الألوان الأحادية التي يمكن تنسقيها مع أغلب الإطلالات.

الفرينش:

تعتبر موضة الأظافر البيضاء التي تُسمى ب " الفرنش " موضة لا تبلى على مر السنوات فهي أكثر موضة مناسبة للأظافر وخاصة القصيرة ولكن مع إضافة لمسات بسيطه وهو إضافة خط أسود مع الخط الأبيض الرئيسي بشكل متوازن بين اللونين الأبيض والأسود.

الأبيض الأومبري:

وهو طلاء أظافر شفاف مع إضافة لمسة لامعة لإبراز اللون وهو الموضات التي ستلقى رواجًا بحلول العام الجديد.

الألوان المتدرجة:

للحصول على هذه الموضة يجب عليكي إختيار خمس الوان من مجموعة واحده للحصول على لوحة فنية متدرجه على أظافرك.

اللوحات النباتية:

من الموضات التي ستنتشر في عام 2020، هي رسومات النباتات مثل رسمة نبات القمح بلونها الذهبي على لون الظفر الطبيعي .

الطلاء الكريستالي:

يمكنك تطبيقه عن طريق وضع الوان طلاء الأظافر اللتي تشبه الأحجار والكريستالات مع إضافة رسومات كريستالية ملونة.

الفراشة:

يمكنك تطبيق هذا الاتجاه بسهولة للغايه بطلاء اظافرك بالكامل باللون الأبيض مع رسومات صغيرة للفراشات الملونة وهذه الموضة ملائمة لفصل الصيف والرحلات إلى الشواطئ.

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