البوابة – هل تعتبر الدجاج المقلي من الأطباق الأساسية في نهاية الأسبوع لما لا تجرب هذه الأفكار الكلاسيكية والعصرية بما في ذلك الخلطة السرية لوصفة دجاج كنتاكي الشهيرة.

ألذ وصفات الدجاج المقلي ووصفة كنتاكي الشهيرة

الدجاج المقلي باللبن على الطريقة الجنوبية: هذه وصفة كلاسيكية معروفة بطبقة مقرمشة ولحم طري. يتم نقع الدجاج في اللبن الرائب، مما يساعد على جعل اللحم طرياً وإعطائه نكهة لاذعة. الطبقة المقرمشة مصنوعة من الدقيق ونشا الذرة والتوابل ، ويساعد على تكوين قشرة مقرمشة تبقى مقرمشة حتى بعد طهي الدجاج. الدجاج المقلي الكوري: هذه الوصفة مستوحاة من الطبق الكوري الشهير ، دجاج يانجنيوم (yangnyeom). الدجاج مغطى بصلصة حلوة وحارة مصنوعة من gochujang والعسل وصلصة الصويا. يُقلى الدجاج بعد ذلك حتى يصبح مقرمشًا وبنيًا ذهبيًا. دجاج مقلي بالمقلاة الهوائية: هذه الوصفة هي نسخة صحية من الدجاج المقلي الذي يتم طهيه في مقلاة هوائية بدلاً من الزيت. يكون الدجاج مقرمشًا وطرياً ، ولكنه يحتوي على دهون أقل من الدجاج المقلي التقليدي. الكاراج الياباني: هذه الوصفة مخصصة للدجاج المقلي على الطريقة اليابانية المصنوع من قطع دجاج صغيرة الحجم. ينقع الدجاج في مزيج من صلصة الصويا والساكي والمرين والزنجبيل ، ثم يغطى في خليط خفيف ويقلى حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً. شرائح الدجاج المقلي: عبارة عن صدور دجاج صغيرة خالية من العظم مغطاة بخلطة مقرمشة وتقلى حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. إنه طعام شائع يؤكل بالأصابع ويمكن تقديمه مع مجموعة متنوعة من الصلصات.



ألذ وصفات الدجاج المقلي ووصفة كنتاكي الشهيرة

فيما يلي وصفة دجاج كنتاكي المقلي في المنزل:

المكونات:

1 دجاجة كاملة مقطعة إلى 8 قطع (أو 8 أفخاذ دجاج)

1 كوب لبن

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1 ملعقة صغيرة مسحوق بصل

1 ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة فلفل حريف

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف

نصف ملعقة صغيرة اوريغانو مجفف

ربع كوب دقيق متعدد الاستخدامات

ربع كوب نشا ذرة

1 بيضة مخفوقة

زيت نباتي للقلي



طريقة التحضير:

في وعاء كبير ، يُمزج اللبن الرائب والملح والفلفل ومسحوق الثوم ومسحوق البصل والبابريكا والفلفل الحار والزعتر والأوريغانو. أضيفي قطع الدجاج وقلبيها حتى تتغطى. غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل أو طوال الليل.

في طبق ضحل ، اخلطي الدقيق مع نشا الذرة. في طبق ضحل منفصل ، اخفقي البيضة.

يُرفع الدجاج من تتبيلة اللبن الرائب ويُغطى بخليط الدقيق. انفض أي طحين زائد. اغمسي الدجاج في البيض ، ثم غلفيه مرة أخرى في خليط الدقيق.

سخني الزيت في مقلاة كبيرة أو فرن هولندي على نار متوسطة. عندما يسخن الزيت ، أضيفي قطع الدجاج بعناية. تقلى لمدة 10-12 دقيقة لكل جانب أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً وتنضج بالكامل.

أخرجي الدجاج من الزيت وصفيه على مناشف ورقية. يقدم ساخنا.



نصائح:

للحصول على طبقة مقرمشة ، اقلي الدجاج مرتين. بعد القلي الأول ، أخرج الدجاج من الزيت واتركه يبرد قليلاً. ثم اقلي الدجاج مرة أخرى لمدة 5-7 دقائق إضافية لكل جانب.

إذا لم يكن لديك اللبن الرائب ، يمكنك صنعه بنفسك عن طريق خلط 1 كوب من الحليب مع 1 ملعقة كبيرة من الخل أو عصير الليمون.

اتركي الخليط لمدة 5 دقائق قبل الاستخدام.

يمكنك استخدام أي نوع من الدجاج لهذه الوصفة ، لكن الدجاج المغطى بالعظم والجلد سيعطيك أفضل النتائج.

احذري من تكديس المقلاة عند قلي الدجاج. سيؤدي ذلك إلى خفض درجة حرارة الزيت ومنع الدجاج من القلي بالتساوي.

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