كيف يمكن التخفيف من ألم الحنجرة؟

هل بدأ صوتك يتغير بسبب التهاب الحلق؟ لا داعي للقلق (shutterstock.com)

لا يمكنك أن تبتلع الطعام؟ هل تشعر بألم في الحنجرة؟ هذه العلامات تدل على التهاب في الحلق. في أكثر الأحيان يكون هذا الالتهاب ناتجاً عن التلوث والتدخين واستنشاق بعض المواد الكيميائية وفي حالات ارتجاع المعدي المريئي. في هذا السياق، ذكر موقع "top santé" بعض الوصفات التي يجب اتباعها لتخفيف التهاب الحلق.



أولاً: علاجات منزلية

- شرب المشروبات الساخنة (حليب العسل وشاي الليمون) من أجل ترطيب هذه المنطقة، على سبيل المثال:

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- وصفة غرغرة مع العسل وعصير الليمون: مزيج في الماء الساخن، رشة ملح ونصف من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل. جعل الغرغرة 3 مرات في اليوم. يمكنك أيضاً، إذا كنت تفضل، شرب عصير الليمون المخفف في كوب من الماء الدافئ: يحتوي الليمون على حامض الستريك مع خصائص مضادة للالتهابات ومحتواه من فيتامين "سي" يقوي الدفاعات الطبيعية.

- الامتناع عن التدخين.

- لا تعرّض نفسك للتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.

- احرص على ألا ترهق صوتك.

- قم بحماية رقبتك باستخدام منديل تغطي به الرقبة أثناء الخروج إلى الهواء البارد.

في حال لم تشعر بتحسن خلال ثلاثة أيام، استشر طبيبك لأنه من الممكن أن يكون هذا الالتهاب يخبئ مشاكل صحية.

ثانياً: الأعشاب

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يمكنك اللجوء الى بعض النباتات الغنية بخصائص مضادة للعدوى، أبرزها:

1- البوصفير

هو زهرة صفراء لها خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات فعالة لعلاج السعال والتهاب الحلق. ضع 50 غراماً من الزهور والأوراق المجففة في لتر واحد من الماء المغلي لمدة 15 دقيقة. اشرب كوباً في الصباح والظهر والليل بعد وجبات الطعام.

2- آذريون (القطيفة)

تجد هذا النوع من النباتات في الصيدليات أو المخازن. هذا النوع من النباتات يستخدم في تطهير هذه المنطقة، كل ما عليك اعتماده هو وضع 30 نقطة في نصف كوب من الماء المغلي وغسل الحلق مع هذا الخليط عن طريق الغرغرة لمدة 30 ثانية. واستخدمها 3 مرات في اليوم.

ثالثاً: الزيوت

هل بدأ صوتك يتغير بسبب التهاب الحلق؟ لا داعي للقلق، قم باستخدام هذه الزيوت:

1- زيت niaouli والزعتر الفاتح للشهية

اخلط 2 غرامين من كل من: الزيت العطري، 20 غراماً من زيت الكالينديولا، 20 غراماً من زيت زهرة العرنقة و20 غراماً من زيت الزيتون. وقم بعد ذلك بتدليك عنقك والصدر بهذا الخليط. يمكنك تكرار هذا العلاج من 2 إلى 4 مرات في اليوم.

2- هل تشعر بحرقة في حلقك ولديك سعال جاف؟

امزج قطرة واحدة من كل زيت من زيوت إكليل الجبل والكافور في نصف كوب من الماء الساخن. ومن ثم استخدمه بعملية الغرغرة لمدة دقيقة الى دقيقتين. يمكنك تكرار هذه العملية من 2 إلى 3 مرات في اليوم إذا لزم الأمر.