ألم الركبة وطرق طبيعية لعلاجه

يعتبر الكركم وسيلة ناجحة جداً للآلام الركبة

قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” قائمة ببعض الأطعمة والأعشاب الطبيعية التي تساعد في علاج ألم الركبة،وتشمل الأطعمة التي ضمتها القائمة:

1.الكركم:

يعتبر الكركم من الأعشاب الممتازة في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض، كما أنه وسيلة ناجحة جداً للآلام الركبة؛ لأنه يحتوي على مركب يسمى الكركمين الذي يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، كما أن له مفعولاً مسكناً للألم، وأخذ ملعقة كبيرة من الكركم يومياً مع كوب لبن دافئ يساعد في علاج مشاكل الركبة.

2. خل التفاح:

يساعد خل التفاح في علاج المشاكل التي تتعلق بآلام الركبة، وهو مفيد جداً للأشخاص الذين يعانون من الأمراض التنكسية مثل التهاب المفاصل؛ لأنه غني ببعض المعادن كالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم كما يقلل السموم التي تتراكم في المفاصل والأنسجة.

3.الفلفل الأحمر الحار:

يعتبر الفلفل الأحمر الحار، وسيلة فعالة جداً لآلام المفاصل على عكس ما يعتقد معظم الأشخاص، لأنه يحتوي على مركب يسمى “كابسيسين” وأيضاً يحتوي على العديد من الخصائص الأخرى التي تساعد في تخفيف الألم، لكن يجب استهلاكه بكميات معتدلة.

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