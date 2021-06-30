ألوان تجنبي ارتدائها عند الذهاب لحفلات الزفاف وهذه بدائلها

تقع السيدات في حيرة كبيرة عند دعوتهم لحضور حفلات الزفاف ويستغرقوا وقتاً كبيراً في تحديد الصيحات والألوان المناسبة لحضور الحفل حتى يظهروا بكامل أناقتهن.

لذلك من خلال الكتالوج التالي نساعدكِ في الإختيار ونوضح لكِ ثلاثة ألوان لا ترتديهم ابداً إذا قررتِ حضور حفل زفاف واستعيني ببدائلهم:

توضح خبيرة أزياء الزفاف ومصمة المشاهير ميكايلا إرلانجر أن الألوان التي لا يجب عليكِ ارتدداؤها ابداً في حفلات الزفاف هي:

الأبيض:

لأن هذا اللون هو المخصص للعروس ولا يجب أن تظهري بفستان من نفس اللون حتى لا تسرقين الأضواء والانتباه من العروس.

بديله:

اختاري فستان باللون المعدني بدرجاته وصيحاته المختلفة

الاحمر:

هذا اللون جرئ وقوي للغاية لذلك لا يُنصح بإرتداؤه في حفلات الزفاف لأنه يسرق لحظة العروس المميزة واستبدليه باللون الوردي

النيون:

لا تتناسب ألوان النيون بشكل دائم مع حفلات الزفاف.

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