طبيب البوابة: كيف يؤدي التوتر إلى زيادة الوزن؟

إن اكتساب الوزن الزائد يعود إلى عوامل عديدة. من قلة النشاط البدني إلى النظام الغذائي غير الصحي إلى السلوك اللامبالي، يمكن لأشياء كثيرة أن تعرقل رحلتنا لفقدان الوزن...

ولكن بصرف النظر عن هذه الأسباب الواضحة، يمكن أن يلعب التوتر أيضًا دورًا كبيرًا في زيادة مشاكل زيادة الوزن لدينا.

هل يمكن أن يسبب الإجهاد زيادة الوزن؟

الجواب على ما إذا كان الإجهاد يمكن أن يسبب زيادة الوزن هو "نعم". عندما تتعرض للإجهاد ، يقوم جسمك أو الغدد الكظرية بإفراز الأدرينالين والكورتيزول ، ونتيجة لذلك ، يتم إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

كيف يزيد القلق من وزنك؟

نتيجة لسوء إدارة الإجهاد وعدم كفاية النوم ، تحفز مستويات الكورتيزول المرتفعة شهيتك وتؤدي إلى سلوكيات غير صحية مثل تلك المذكورة أدناه.

تناول وجبات خفيفة غير صحية . الإجهاد يمكن أن يجعلنا نفرط في تناول الطعام على كل شيء نضع أعيننا عليه. يمكن للأطعمة التي يسهل الوصول إليها بشكل خاص مثل الوجبات السريعة أن تصبح نظامنا الغذائي الذي يمكن أن يسبب زيادة هائلة في الوزن.

. عدم الحركة. زيادة مستويات الكورتيزول الناجم عن الإجهاد يمكن أن تجعلك كسولًا. وهذا بدوره قد يعيق نشاطك البدني.

الأكل العاطفي. بما أن التغيرات الهرمونية تؤدي إلى تغير في المشاعر ، فإن الطاقة العصبية الزائدة قد تجعلك تأكل أكثر مما تفعل عادة.

فقدان الشهية أو زيادتها المفاجئة. قد تفقد شهيتك أو تشعر بالرغبة الشديدة المفاجئة في تناول الطعام. قد تؤدي المخالفات في عاداتك الغذائية إلى زيادة الوزن.

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها إدارة التوتر:

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص وزنك ، فمن الأهمية بمكان أن تتحكم في مستويات التوتر لديك أيضًا. يمكن أن يكون التوتر المتزايد نتيجة لأي شيء. من عملك إلى علاقتك بمشاكل أسرتك ، يمكن لأي شيء أن يسبب التوتر. بعد قولي هذا ، إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من التوتر:

النشاط البدني يمكن أن يقلل من التوتر. يمكن أن تساعدك إضافة تمارين وتمارين روتينية منتظمة إلى خطتك اليومية على حرق الكثير من السعرات الحرارية. فهو لا يساعدك فقط على إنقاص الوزن والحفاظ على عقل سليم.

النظام الغذائي الصحيح يلعب دوراً رئيسياً . يتطلب فقدان الوزن الكثير. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنك تجوع نفسك. بدلاً من ذلك ، اختر خيارات صحية وتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على جميع القيم الغذائية. تجنب تناول الأطعمة المصنعة وابحث عن بدائل صحية، حتى تشعر بالشبع والرضا عقليًا وعاطفيًا وجسديًا.

الحفاظ على الترطيب. الماء هو أحد المصادر الرئيسية للطاقة لجسمنا. فهو لا يحسن عملية الهضم فحسب ، بل يساعد أيضًا في بناء جهاز المناعة لديك. بصرف النظر عن ذلك ، فهو يساعد أهدافك في إنقاص الوزن عن طريق إبقائك مشبعًا لفترة أطول من الوقت ومساعدتك على الهدوء. هذا بدوره يبقي مستويات التوتر لديك في وضع حرج ووزنك بالترتيب.

الاستثمار في تقنيات إدارة الإجهاد. أضف اليوجا والتأمل وممارسات التنفس المنتظمة إلى روتينك اليومي. سيساعدك هذا في الحفاظ على السلام والهدوء ويبعدك عن كل التوتر.

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