9 أفكار لتستعيني بها في إزالة البقع عن الملابس البيضاء

معظم السيدات تواجه مشكلات جمّة، في أثناء غسل الملابس البيضاء، وتعتقد أحياناً أنها لا تصلح للارتداء مرة ثانية، نظراً إلى عدم التخلّص من البقع العالقة عليها أو اصفرارها أو فقدانها لونها الناصع.

"موقع البوابة" يقدم لك أبرز الأفكار التي تمكنك من إزالة البقع عن الملابس البيضاء:

1- في البداية، عليك فصل الملابس البيضاء عن تلك المزيّنة ببعض الرسوم الملونة.

2- تغسل الملابس البيضاء، على حرارة مرتفعة.

3- تُغلى الملابس القطن على النار، مع إضافة القليل من مسحوق الغسيل إليها.

4- تدعك أماكن الاصفرار الناتجة من التعرّق عند منطقة الإبطين، بصابون عادي، قبل وضعها في الغسالة.

5- تنقع الثياب البيضاء التي تحمل بقعاً صعبة بالماء الفاتر مع القليل من مسحوق الغسيل وسائل الجلي، لمدّةٍ لا تقلّ عن 3 ساعات.

6- في حال تجمّع البقع على الملابس البيضاء، يمكنك نقعها في ماء "الكلور" لمدة ساعة فقط، قبل وضعها في الغسّالة.

7- وفي حال بروز حرق طفيف على القطعة، قومي بغمرها بـ "أكسيد الهيدروجين" غير المركّز.

8- ولإزالة اللبان، ضعي على الملابس البيضاء مكعبات من الثلج، ثمّ قومي بنزعه بواسطة سكّين غير حادّ.

9- يفضّل أن تُنشر الملابس البيضاء فى الشمس، بعد نفضها جيداً.

أما الحلول للتخلّص من البقع المستعصية على الملابس:

1- احذري وضع القطعة داخل الغسالة لغسلها بالطريقة الاعتيادية، بل عليك وضع سائل صابون جلي الصحون بكمية قليلة مكان البقعة، ثمّ غطّيها واتركيها لبضع ساعات، قبل غسلها بالماء الفاتر.وإذا لاحظت أنّ البقعة لم تختفِ بالكامل، فاستعيني بفرشاة لدعك مكان البقعة بالسائل.

2- احرصي على تنظيف البقعة أولاً باستخدام مذيب الزيت المعدنيّ، ثمّ اغسلي الثياب بعد ذلك على درجات حرارة عالية مسموح بها لتلك الأنواع من الثياب.

3- إذا كانت البقعة قديمة، قومي برشّها بواسطة مبيد الحشرات، واتركيها لساعات عدّة، ثمّ افركيها بشكل دائريّ، واغسليها بالماء الدافئ.

4- بعد وضع السائل المخصّص لإزالة البقع الصعبة عن الملابس، يمكنك غسل القطعة مرّة ثانية بمنظّف الثياب العادي لإزالة أيّ آثار لسائل التنظيف.

5- يفضّل غسل الثياب المتّسخة لوحدها، لتلافي أيّ ضرر في أثناء عملية الغسيل.

6- إذا كان القماش حسّاساً، فيُفضّل شراء مستحضر خاصّ بإزالة أنواع البقع الصعبة.

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