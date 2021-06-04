أمراض دم الأطفال.. أنواعه وعلاماتها وطرق علاجها!

يُعد تخصص أمراض دم الأطفال من التخصصات غير الشائعة التى لا يعلمها معظم الأمهات، وأوقات كثيرة لا تعلم الأسرة لمن يتوجهون بطفلهم لمساعدته فى عرض غير شائع قد يعرض حياة ابنهم للخطر، وأمراض دم الأطفال لها أنواع كثيرة منها أمراض بسبب مشاكل فى كرات الدم الحمراء مثل الأنيميا أو اضطرابات فى كرات الدم البيضاء، مثل أمراض ضعف المناعة، بجانب الأمراض المتعلقة بالصفائح الدموية مثل النزيف.

ولمساعدة الأم والأب على اختيار أفضل طريقة لمساعدة طفلهما المصاب، يجب أولًا معرفة الأمراض المتعلقة بدم الأطفال وأى طبيب يتوجهان إليه لإنقاذ حياة ابنهما.

الدكتورة إسـلام الهـوارى، استشارى أمراض الدم وأورام الأطفال وزراعة النخاع بكلية الطب جامعة طنطا، تقول لـ«صحتك بالدنيا» إنه فى السنوات الأخيرة ومع اتساع دوائر المعرفة فى كل العلوم بما فيها العلوم الطبية، أصبح من الصعب جدًّا أن نجد طبيبًا يعرف ويتقن كل الفروع فى التخصص الواحد، وذلك السبب فى ظهور التخصصات الدقيقة، وإذا نظرنا لطب الأطفال، كمثال، نجد أنه شهد ظهور تخصصات دقيقة وكثيرة مثل أمراض الدم والكلى والصدر والقلب والغدد الصماء، والأمراض العصبية والوراثية، وكل تخصص منها أصبح علمًا قائمًا ومستقلًّا بذاته، وهو ما يحدد الأمراض بدقة وطرق العلاج.

وأضافت إسلام: «إذا تحدثنا عن أمراض الدم، نجد أنها تضم كل أنواع الأنيميا وأمراض النزيف والسيولة وزيادة التجلط ومشاكل كرات الدم البيضاء، ونقص المناعة، بالإضافة إلى الأورام وزرع النخاع العظمى».

وحددت استشارى أمراض الدم وأورام الأطفال واستشارى زراعة النخاع، 7 حالات مرضية هى التى تحتاج إلى طبيب أمراض دم، وعلى الأم إذا رصدت أى عرض منها أن تتوجه بطفلها لطبيب أمراض دم الأطفال للبدء فى العلاج دون انتظار حدوث.

حالات الأنيميا:

وخاصة غير المستجيبة للعلاجات العادية مع طبيب الأطفال، فالطفل المصاب بالأنيميا يكون لونه «باهت» ولديه شعور دائم بعدم التركيز والإجهاد وغير قادر على بذل مجهود بدنى كبير، تركيزه قليل وضربات قلبه سريعة وتحصيله الدراسى أيضًا ضعيف، وإذا كانت الأنيميا من النوع التكسيرى، يمكن أن يظهر على الطفل علامات محددة، منها اصفرار العين والجلد وتغير لون البول، وفى حالات الأنيميا التكسيرية المزمنة يبدأ ظهور زيادة فى حجم البطن نتيجة تضخم الكبد والطحال، مؤكدة أن أخطر حالات الأنيميا التى يكون سببها فشلًا فى النخاع العظمى ويصاحبها أعراض للنزيف وارتفاع للحرارة ونقص المناعة.

حالات النزيف:

وقد يكون سببها مشكلة فى الصفائح الدموية، وهذه تظهر فى شكل بقع نزيف حمراء تحت الجلد، تشبه لدغات الحشرات أو كدمات كبيرة تحت الجلد، بخلاف حالات السيولة نتيجة خلل فى عوامل التجلط (الهيموفيليا)، وقد تظهر لأول مرة بنزيف شديد بعد عملية الطهارة فى الأولاد، أو بعد ذلك فى صورة تجمعات دموية داخل العضلات أو المفاصل، وكل هذه الحالات عرضة للنزيف من الأنف والفم واللثة أو ظهور دم مع البول أو البراز.

زيادة التجلط:

وهذا عكس حالات النزيف، حيث تكمن المشكلة فى أن الجسم يُكوِّن جلطات بشكل غير طبيعى وتظهر فى أى مكان فى الجسم.

حالات نقص المناعة:

وهى تُعبر عن نفسها بحرارة متكررة يصاحبها إعياء شديد، ويحتاج الطفل دائمًا إلى علاجات بالمضادات الحيوية، ويكون المرض فى شكل التهابات متكررة مثل التهابات الجلد أو الالتهاب الرئوى أو النزلات المعوية المتكررة، ويمكن الشك فيها حالة وجود أى خلل فى عدد كرات الدم البيضاء فى صورة الدم.

حالات أمراض الغدد الليمفاوية:

وقد تكون فى صورة أورام صغيرة فى الرقبة أو تحت الإبط، أو فى أماكن داخلية فى الصدر والبطن، وقد تكون بسبب العدوى أو ورم خبيث.

أورام الدم فى الأطفال:

ويظهر عليها خليط من كل الأعراض الموجودة فى الأنواع الخمسة السابقة، ما بين أنيميا ونزيف وتضخم فى الغدد الليمفاوية وتضخم فى الكبد والطحال، مع فقدان للوزن وحرارة مستمرة وتدهور سريع للحالة العامة.

أخيرًا الحالات التى تحتاج إلى زراعة النخاع العظمى سواء نتيجة الأورام أو فشل النخاع، بجانب الأمراض الوراثية مثل أمراض التمثيل الغذائى وأنيميا البحر المتوسط أو حالات نقص المناعة الوراثية.