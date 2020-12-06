أمور يجنّب أن تتجنبيها بعد الولادة

حياتكِ الآن لم تعد كالسابق، فخروجكِ من المنزل ذاهبة للولادة في المستشفى؛ ستعيدك وفي حضنك مسؤوليات جديدة عليكِ القيام بها وتحمّلها.

وقد تجهلين في تصرفاتك بعض الأمور التي من الأفضل عليكِ الابتعاد عنها. لذا الأسابيع التي تلي الولادة، اتبعي هذه النصائح التي جمعناها لكِ من تجارب أمهات تبادلن تجاربهن على الموقع البريطاني mumsnet، ونصحن بعضهن بأمور من الأفضل تجنب القيام بها بعد الولادة:

أشياء عليك تجنبها بعد الولادة:

- توقعك بأن تسير الأمور بسلاسة: بالعكس، تفهّمي أن التجربة هذه ليست سهلة ولكنك ستتجاوزينها.

- سماحك بالزيارات فور عودتك للمنزل: من الأفضل أن تنتظري بعض الوقت على الأقل أسبوع؛ لتستعيدي عافيتك.

- عدم تناولكِ طعاماً صحياً وجيداً.

- بقاؤك مع طفلك طوال الوقت: حاولي أن تخصصي وقتاً ترتاحين فيه بمفردك.

- عدم سماعك لنصائح طبيبك.

- ترددك بالسؤال عما تجهلين معرفته: بالعكس حاولي أن تسألي؛ لتُزيدي معرفتك وتغني تجربتك.

- ترددك بطلب المساعدة من الغير.

- انغماسكِ في ترتيب المنزل: رتّبي ما تستطيعين ترتيبه، واتركي ما ليس ضرورياً.

- كتمانك لمشاعرك: إياكِ والكتمان؛ فأنتِ في مرحلة تتغير فيها هرموناتك، وستؤثر على حالتك النفسية، لذا أفصحي عنها، ودعي من حولك يتفهمها.

- إهمالك لنفسك: تجنبي إهمالك لأخذ حمام سريع أو ترطيب بشرتك، فهذا سينعشك.

- إهمالك لمولودك: خاصة في الأيام الأولى بعد الولادة.

- عدم تدوين ذكرياتك مع المولود؛ بأخذ صور له.

- الشك في أمومتك وأسلوب رعايتك لمولودك: تذكري كل أم تختلف بأسلوبها عن غيرها كما يختلف كل طفل عن الآخر.

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