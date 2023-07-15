العارضة السعودية أميرة الزهير تتألق باللون الأسود في عرض "دولتشي أند جابانا"

احتفل عرض العلامة الإيطالية العريقة دولتشي غابانا Alta Moda بالحرف الأصيلة لمدينة بوليا. في فصل مثير جديد في قصة دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا الإيطالية.

مجموعة ألتا مودا Alta Moda في بوليا Puglia هي أحد أهم الأحداث المقامة خلال هذا العام على أجندة العلامة الإيطالية.

وهي واحدة من تلك المناطق التي لديها ثروة من الهندسة المعمارية والأراضي التي لا مثيل لها: ترولي، ماسيري، أشجار الزيتون، ثم التاريخ، والشعوب الإغريق والنورمانديون الذين سكنوا المنطقة منذ مئات السنين، والحرف اليدوية الأنيقة.

تقليد قوي للغاية يفخر دومينيكو وستيفانو مرة أخرى بقدرتهما على تعريف العالم عليه من خلال مجموعتهما.

بالنسبة إلى دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا، تتمثل المهمة في نقل الجمال من خلال الحواس الخمس: البصر، السمع، اللمس، التذوق والشم. يكشفان "هذا هو المكان الذي تبدأ فيه عمليتنا الإبداعية".

ألبيروبيلو هي بوليا بكل مجدها. رحلة عبر التقاليد، عبر الزمن بين الحرفيين والمتاجر والطعام والحب والتقاليد المدنية والريفية التي تجتمع فيها الأناقة الإيطالية مع الأصالة الكلاسيكية للمدينة.

إطلالات باللون الأبيض كانت آسرة وجذابة

تمايلت العارضات بالتصاميم التي جمعت بين النقشات الأيقونية التي تشتهر بها المدينة العريقة على ممشى العرض بتصاميم ملهمة وفريدة من المصممين المبدعين.

كما تألق اللون الأبيض في المجموعة بعدة تصاميم أنيقة جمعت بين الكلاسيكية والحداثة بأسلوب فني أصيل ،

انوجدت "مجموعات "ألتا مودا" من أجله في الأصل. وفي هذه الإطلالة التي ارتدتها عارضة الأزياء "فيكتوريا فاولي" يبرز تصميم الـ"كيب" الأنيق مع الطبعات البارزة ورسومات الـ"ثري دي" الجميلة التي أعطت للتصميم أناقة إيطالية رفيعة المستوى.

العارضة "لايزا دي موورا" تعود للظهور من جديد في عرض العلامة

كذلك تألقت العارضة البرازيلية الـ"توب مودل" لايزا دي موورا في العرض بإطلالة بيضاء وبصيحة الـ"كيب" الأنثوي باللون الأبيض النقي بقماش الجاكار والصوف القطني. مع تنورة وتوب من ذات القماش. ونسق مع "سلينج باك" أسود اللون و"كيلون" أسود.

العارضة السعودية أميرة الزهير تتألق بالأسود خلال العرض

تألقت عارضة الأزياء الفرنسية من أصول سعودية "أميرة الزهير" بإطلالة أنيقة باللون الأسود من قماش الـ"دونتيل" الأسود منسق مع جوارب سوداء طويلة تصل إلى أعلى الركبة وأكملت الإطلالة مع حجاب غطى أعلى الرأس بكل أناقة.

وكان الفستان منسق مع "كورسيه" بعضم فضي اللون أعطى للإطلالة المزيد من الجرأة والأناقة.

"لولو وود" تنتقل من دار "فيرساشتيه" إلى "دولتشي أند جابانا"

خلال العرض أطلت العارضة الأمريكية "لولو وود" بإطلالة من الشيفون والدونتيل الأسود الأنيق بفستان يصل إلى أسفل القدمين وبياقة عالية أنيقة وأكمام طويلة زينت الإطلالة.

ولاءمت الإطلالة السوداء الأنيقة لون شعر العارضة الذي تتميز به.

كيم كارداشيان رفقة والدتها كريس جينير خلال العرض

تألقت نجمات عالم التلفزيون الواقعي "كيم كارداشيان" ووالدتها "كريس جينير" خلال الحضور إلى العرض بإطلالات غلب عليها الطابع الفخم والأنيق حيث أطلت كيم باللون الأرجواني الغامق بفستان من الساتان المكرمش الفاخر نسقته مع طقم مجوهرات من العلامة مزين بأحجار ألماسية أنيقة وأطلت كريس جينير بفستان ساتان أسود مفتوح إلى أعلى الركبة و"روب" بقماش التايجر الفاخر مزين بريش النعام الفاخر.