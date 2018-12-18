أنابيلا هلال بفستان فوشي مخملي في ديو المشاهير من بيت أزياء Balenciaga

أنابيلا هلال

تألقت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال زوجة دكتور التجميل الشهير الدكتور نادر صعب، بفستان باللون الفوشي في برنامج ديو المشاهير والذي يعرض كل يوم أحد على شاشة MTV اللبنانية.

اختارت أنابيلا هلال لإطلالتها فستان فوشي قصير مخملي الخامة من بيت أزياء Balenciaga بقصة تحتضن الجسد، وارتدت حذاء باللون الوردي الفاتح، أما سعره فقد كشفت صفحة "About Details" أنه يقدر بـ 1855 جنيه إسترليني.

وأكملت أنابيلا أناقتها بزم شعرها تسريحة Bun منخفضة مع اعتمادها مكياج ناعم وبسيط ترابي الألوان أبرز جمال عينيها، كما زينت إطلالتها بمجوهرات ماسية من قرط دائري وخاتمي.

شاهدي إطلالة أنابيلا هلال بالفستان الفوشي، ما رأيك بها؟

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