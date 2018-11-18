صور هيفاء وهبي بفستان ذهبي قصير للغاية من توقيع يوسف الجسمي

هيفاء وهبي بفستان ذهبي قصير للغاية من توقيع يوسف الجسمي

أحيّت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخراً حفل زفاف في مصر، وارتدت فستان قصير للغاية يصل طوله حتى منتصف الفخذين، باللون الذهبي البراق بأكمام طويلة من توقيع مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي.

وارتدت هيفاء مع الفستان صندل فخم مرصع بالألماس من ماركة gebebe، الذي يصل ثمنه إلى مليون و46 ألف ريال سعودي.

هيفاء وهبي لم تضع أي أكسسوارات واضحة بل اكتفت بوضع خواتم ناعمة وساعة فاخرة، أما شعرها تركته منسدل على كتفيها بطريقة جذابة وراقية.

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