حقيبة الملكة رانيا المفضلة كررت ارتدائها عدة مرات وأطلت بها اليوم في إسبانيا

في عدة أحداث مهمة حول العالم من مناسبات وفعاليات ومؤتمرات مختلفة تحرص جلالة الملكة رانيا العبدالله دائما على الحضور في أبهى طلة، بقطع ملابس وإكسسوارات من حقائب وأحذية وأوشحة مميزة وراقية، حيث تنجح دائما في لفت أنظار عالم الموضة والأناقة نحوها فبخياراتها الأنيقة استطاعت دائما الموازنة بين كل من الألوان والقصات والأشكال والأقمشة للوصول إلى الإطلالة الصحيحة والموزونة.

ما هي حقيبة فندي "باغيت" الجلدية التي ارتدتها الملكة رانيا في إسبانيا؟

في زيارة ملكية خلال العام 2019 ظهرت الملكة رانيا العبدالله بحقيبة تعد من أكثر الحقائب الأيقونية من الدار الإيطالية فيندي وهي حقيبة "باغيت" حيث استمرت هذه الحقيبة في طليعة منتجات وصناعات عالم تصميم الأزياء وصناعة الموضة منذ العام 1992 منذ ظهورها الأول على منصات عروض الأزياء الإيطالية لدى الدار الإيطالية العريقة.

وتتميز هذه الحقيبة بتصاميم مختلفة وأحجام وأشكال متعددة ومتنوعة وخامات تجاوزت مئات الأنواع منذ بداية تصنيعها، وتتميز أيضا هذه الحقيبة بسهولة تنسيقها مع الملابس ومناسبتها لكثير من أساليب وستايلات اللباس المختلفة.

أما عن الحقيبة التي تختارها جلالة الملكة رانيا العبدالله من بين خيارات هذه الحقيبة المتعددة هي من مجموعة ربيع وصيف 2019 باللون الوردي الفاتح وشعار العلامة الإيطالية بحرفي F متقابلين بشكل غير متناظر.

إضافة إلى شريط الحمل أو ال"ستراب" باللون الوردي أيضا وبوكليه فضي اللون.

إطلالة جلالة الملكة اليوم في إسبانيا

بدت جلالة الملكة في غاية الأنوثة بخيارها التنسيقي المتألق كالعادة واختيارها لهذه الحقيبة الأيقونية من الدار العريقة فندي ويبدو أن إطلالات الملكة خلال الفترة المقبلة لن تخلو من هذه الحقيبة الرائعة والراقية والتي تتميز بسهولة التنسيق والأنوثة الطاغية.