أناقة الملكة رانيا في كاليفورنيا بإطلالة باللونين البني والأبيض

خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمرات "صان فالي" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أطلت جلالة الملكة رانيا العبدالله بإطلالة أنيقة بقطع صيفية أنيقة وفاخرة من الممكن أن تستلهمي منها إطلالاتك الصيفية الراقية التي ستكون بلا شك أنيقة وراقية من وحي الإطلالات الملكية. ]

وخلال الفترة الأخيرة تتصدر جلالة الملكة رانيا محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بمجرد الظهور بأي إطلالة جميلة حيث تتألق دائما بخيارات أنيقة ومميزة من أسماء دور عالمية مختلفة ومصممين أزياء كبار وصغار من حول اعالم.

إطلالة الملكة رانيا بتنورة صيفية بيضاء وتوب بني اللون

خلال اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر "صان فالي" أطلت جلالة الملكة بإطلالة أنيقة اليوم بـ"تريند" صيف 2023 حيث برز خلال هذا العام موضة التنانير الـ"بليسيه" الراقية.

وكانت التنورة بقماش الجورجيت المعالج بالحرارة لتتشكل عليه الثنيات "البليسيه" من العلامة الإيطالية "إيليفينتي" وكان اللون الأبيض مع الخطوط العامودية باللون العسلي لائقا مع التوب البني الأنيق من غير أي إضافات تذكر.

واكتفت جلالة الملكة رانيا بتنسيق الإطلالة مع سوار يد باللون الذهبي وساعة يد من علامة "أبل".

أما بالنسبة للطلة الجمالية فقد اعتمدت ذات لفائف الشعر الأنيقة والطبيعية ومكياج ترابي أنثوي وراقي كعادة اختيارات الملكة.

أفكار تنسيق مثل هذه التنانير ومن أين يمكنك الحصول عليها؟

يمكنك الحصول على الإطلالة الملكية بعدة موديلات وقصات أنيقة ومنتشرة بكثرة في المتاجر فتنتج علامات الموضة السريعة مثل "ماسيمو دوتي" و"مانغو" و"زارا" و"إتش آند إم" هذه التنانير بكثرة ضمن مجموعاتها الأسبوعية التي تطرحها في المتاجر .

ويمكنك تنسيقها بعدة طرق مختلفة مثل الطريقة التي اختارتها جلالة الملكة رانيا مع الـ"توب" السادة الأنيق أو يمكنك تنسيقها مع قميص أبيض اللون يتماشى مع عدة ألوان مختلفة لهذه التنانير الأنيقة