أناقة ناعمة... إليكِ مجموعة جيني بيكهام لزفاف ربيع 2020 (صور)

على الرغم من أننا لا زلنا في النصف الأول من العام 2019، إلا أن أبرز صيحات الموضة والأزياء للعام 2020 بدأت في الظهور على الساحة، وخاصة فيما يتعلق بالزفاف، حيث يقدم لنا أبرز المصممين ودور الأزياء مجموعات متنوعة لأزياء العروس، كل منها يتميز بحس المصمم الفني وطابعه الخاص، وعند التحدث عن أناقة العروس، تأتي المصممة البريطانية "جيني بيكهام" بين كبار مصممي فساتين الزفاف.

وفقًا لمجلة "مارثا ستيوارت ويدينغز"، بدأت "جيني بيكهام" علامتها التجارية في 1988، ومنذ ذلك الحين، وتحرص المصممة البريطانية على تقديم فساتين زفاف مميزة تناسب مختلف الأذواق وجاهزة للارتداء، مع الإبقاء على اللمسة العصرية.

وبالإضافة إلى مختلف العرائس، تحظى "جيني بيكهام" على اعجاب الكثيرات من النجمات والمشاهير، واللواتي تألقن على السجادة الحمراء بفساتين زفاف من توقيعها، ومن بينهن، "إيميلي بلانت" و"تايلور سويفت" و"كيت وينسلت"، بالإضافة إلى دوقة كامبريدج، "كيت ميدلتون" وغيرهن.

تميزت تصاميم "جيني" السابقة للزفاف، بالتنوع مع لمسة عصرية جريئة، حيث قدمت لنا جاكت جلدي وجمبسوت، وتصاميم زفاف أخرى مفعمة بالألوان، وهذا الموسم لن يشكل استثناء عما سبقه في الجاذبية.

استلهمت "جيني" مجموعتها لزفاف ربيع 2020، من 3 مدن، وهم " بوينس آيرس" عاصمة الأرجنتين، و"نيويورك"، بالإضافة إلى "باريس"، وذلك لتجمع في تصاميمها بين الأنوثة والجمال الحديث، لكن مع لمستها المميزة.

هذا وأظهرت "جيني" الطابع المميز لكل مدينة في هذه المجموعة، حيث قدمت تصاميم ناعمة ورومانسية مفعمة بالأنوثة، تعكس جمال باريس، العاصمة الفرنسية صاحبة لقب مدينة النور والحب، كما أضفت طابعًا نابضًا بالحياة من وحي مدينة بوينس آيرس، مع تصاميم تميزت بذيل السمكة والتطريزات الكثيفة، بينما استلهمت من نيويورك، الطابع العصري والروح الحيوية في تصاميم براقة وشقية.

بالإضافة إلى ذلك، تميزت المجموعة بإضافة الكاب والريش إلى بعض التصاميم، مع التطريزات البراقة، وتصاميم قصيرة للعروس غير التقليدية.

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