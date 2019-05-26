للعروس المختلفة.. تألقي باللون النعناعي وحطمي العادات التقاليد

فساتين الزفاف الملونة خطوة جريئة في عالم الأزياء، وبعد أن تربع الفستان الأبيض على عرش فساتين الزفاف لعقود طويلة، ظهرت على الساحة فساتين أنيقة بألوان استثنائية، منها هذا اللون الفريد وهو الأخضر النعناعي.

نقدم للعروس المختلفة والمتميزة، باقة متنوعة من فساتين الزفاف بلون رقيق، إلى جانب الاكسسورات الرقيقة البراقة، لتضفي إلى اطلالتك تميزا ورونقا مختلفا في ليلتك الكبيرة.

تشمل هذه المجموعة المختارة والمصممة للعروس ووصيفتها، قصات خارجة عن المألوف بدءً من الفستان بالأكمام المقفولة والأكتاف المكشوفة، مرورا بقصة الحمالة الواحدة حول العنق، نهاية بفساتين الشيفون الهادئة ذات الكشاكش الرقيقة.

أما الإكسسورات فهي تجمع بين التنوع والتميز، سواء القلائد أو الأساور والأقراط، بالإضافة إلى مشبك الشعر والحقيبة المتناسقة مع الحذاء باللون نفسه، أما كعكة الزفاف المصنوعة من الباستيل باللون النعناعي الهادئ، فستضيف جوا من الرومانسية الحالمة لحفل زفافك دون شك.

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