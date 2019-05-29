من البيضاوي الماسي إلى الدائري الذهبي.. انتقي خاتم خطوبتك من مجموعة متنوعة من لامور كريسكيت

خاتم الخطوبة سيظل الذكرى الأولى في مخيلتك، ولن تنتهي أبدًا مدى الحياة فهو رمز الارتباط المقدس، وهدية شريكك الغالية ما يجعلك تنتقيها بعناية شديدة ليبقى في إصبعك شاهدا على زواجك.

نقدم لك اليوم مجموعة منتقاة من خواتم الخطوبة الماسية والذهبية المرصعة بالألماس، من توقيع لامور كريكسيت، مصمم الجواهر الأشهر في العالم، وتقدمها لنا مجلة "برايد جايد" المهتمة بإطلالة العروس:

خاتم الماس كمثري

مصمم من الماس عيار 18، يتوسطه فص كبير من الماس المحاط بفصوص مرصعة صغيرة على الحواف بشكل كلاسيكي من الجانبين، يناسب العروس الكلاسيكية بشدة.

الماس الملفوف

خاتم أنيق يجمع بين الذهب والألماس في آن واحد، يشبه نجمة الروك بشكل متميز فريد، إذ يوجد في الوسط قطعة من الماس الأصفر، والمقبض ملفوف بدقة باللونين الذهبي والأبيض.





خاتم الذهب الكمثري

شكل متميز برسمة غير تقليدية، حيث تعانق فصوص الماس الخاتم الذهبي، وتلتف حول اصبعك بشياكة منقطعة النظير، انه حقا قطعة فنية من الذهب الأصفر عيار 18.

خاتم الماس كمثري بحواف منفصلة

يتميز هذا الخاتم بشكله الجديد المتميز، في المنتصف قطعة كبيرة من الماس على شكل كمثرى، حوله شريطان من الماس المقطع والمرصع على الحواف المنفصلة، التي أضافت إليه مظهرًا أنيقًا.

خاتم بيضاوي بثلاثة أحجار

يتوسط خاتم الخطوبة الكلاسيكي ذي الأحجار الثلاثة، المصمم من الذهب الأبيض عيار 18، ماسة كبيرة بيضاوية في المركز، على جانبيها ماستين من الشكل نفسه، ما أضفى إليه بعدًا جديدًا.

خاتم سولتير بيضاوي

هو خاتم الأحلام الشهير، يتكون من الماسة البيضاوية في المنتصف، تحاوطه قطع صغيرة من الماس على البلاتين الفاخر.

السولتير الأصلي مع الجوانب المبتكرة

طفرة جديدة تظهر على خاتم السولتير التقليدي، مزين بقطعتين كبيرتين من الماس على شكل مثلث مقلوب، وكلها محاطة بهالات مستديرة من الماس، ما أضاف البريق المضاعف للإطار البلاتيني.

البيضاوي ذو المقبض الملتف

مزيج من البلاتين والذهب الأصفر، به وسادة من الماس البيضاوي تتوسط الخاتم، ثم يخرج منها شريطين متعانقين من الذهب الأبيض والأصفر معًا.

خاتم كبير بجوانب مختلفة

للعروس الجريئة لا يفوتك اقتناء هذا الخاتم المذهل، فهو بحجم كبير يلبي رغبتك في التألق، مصمم من الذهب الأبيض المرصع بحبات الماس الفاخر من كل الجوانب.

سولتير مربع بجوانب ثلاثية

بجوانب ثلاثية متراصة بعناية من الماس المستدير، يظهر هذا الخاتم الأنيق من الذهب الأبيض، بشكل خارج عن المألوف يتحدى التقليدية.

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